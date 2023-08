„Eroii” lui Prigojin recidivează. Zeci de deținuți recrutați din închisoare pentru a lupta în Ucraina au comis noi crime în Rusia

Un deținut rus despre care se crede că a fost eliberat pentru a lupta alături de grupul de mercenari Wagner pe frontul din Ucraina este acuzat că a comis o dublă crimă în Rusia, după ce s-a întors de la război. Iar acestta nu este singurul caz, relatează BBC.

Demian Kevorkian, care a fost condamnat la 18 ani de închisoare în 2016, a fost arestat din nou pentru că ar fi ucis o femeie și un bărbat care se întorceau de la muncă.

Fostul deținut neagă acuzațiile.

Nu este singurul condamnat eliberat din închisoare pentru a lupta în Ucraina, grațiat și apoi acuzat că a recidivat.

El este unul dintre cei 150 de deținuți recrutați de Wagner la 31 august 2022, când șeful grupului de mercenari, Evgheni Prigojin, a mers la o închisoare pentru a atrage deținuți să lupte în Ucraina, potrivit unui fost deținut citat pe o rețea socială.

Kevorkian a fost văzut mai târziu în satul natal, Pridorojnaia din Krasnodar, sud-vestul Rusiei, spunându-le oamenilor că s-a întors de pe câmpul de luptă din Ucraina.

El ar fi ucis o tânără de 19 ani, Tatiana Mostiko, care lucra la un loc de joacă pentru copii. Mama ei, Nadejda, spune că îi plăcea ceea ce făcea.

„Când se întorcea de la muncă, râdea de ceea ce făceau copiii, de cum îi amuza”, spune ea.

Ultimul eveniment pentru copii la care a lucrat Tatiana a fost pe 28 aprilie. Șeful ei, Kirill Ciubko, o conducea acasă când au avut o pană și s-au oprit pe marginea unui drum din apropierea orașului Berezanskaia, în sud-vestul Rusiei. Soția lui Kirill, Daria, a declarat presei locale că acesta a sunat-o pentru a spune că va întârzia, dar să nu-și facă griji, deoarece un grup de tineri s-a oprit să-i ajute. A fost ultima dată când i-a auzit vocea.

Pentru că a doua zi bărbatul nu ajunsese acasă, Daria a sunat la poliție.

Sute de oameni au ajutat la căutarea lor în zone rurale îndepărtate, iar mama Tatianei a făcut o călătorie de șase ore în zonă, luând un avion și trenul din micul ei sat din Siberia, în estul Rusiei.

„Cel mai rău lucru a fost când am aterizat și mi-am pornit din nou telefonul. Erau nenumărate mesaje”, spune Nadejda.

„Nu vă puteți imagina cum am intrat în panică. Am aruncat telefonul, pentru că nu puteau să însemne decât un singur lucru - că totul s-a terminat. Nu pot să descriu ce am simțit”, adaugă ea.

Trei suspecți au fost arestați, inclusiv Kevorkian. Ceilalți doi, Anatoli Dvoinikov și Aram Tatosian, i-au condus pe detectivi la morminte improvizate în pădure, nu departe de mașina arsă a lui Kirill. Kirill și Tatiana au fost înjunghiați, iar poliția a spus că tânăra avea „semne ale unei morți violente”.

Dvoinikov și Tatosian au mărturisit că i-au jefuit și ucis pe cei doi și au spus că Kevorkian era liderul grupului, deși acesta neagă orice implicare.

Kevorkian a mai fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru o crimă asemănătoare.

„Nu ar fi trebuit să iasă înainte de 2028”, spune Nadejda.

Kevorkian a fost condamnat pentru conducerea unei bande care a deturnat o mașină nu departe de locul unde au fost uciși Tatiana și Kirill. Au jefuit oamenii dinăuntru și l-au împușcat pe unul dintre ei.

„Pe ce bază legitimă a fost eliberat?” întreabă Nadejda.

Conform legislației ruse, deținuții ar trebui să ispășească cel puțin două treimi din pedeapsă.

„Ar fi trebuit să ispășească cel puțin 12 ani. A stat doar șase”, spune ea, în timp ce se străduiește să se împace cu gândul că uciderea brutală a Tatianei ar fi putut fi evitată.

Anul trecut, Prigojin a recrutat deținuți din închisorile Rusiei, promițându-le grațierea și prime de 1.000 de dolari dacă luptă 6 luni pe frontul din Ucraina.

În iunie 2023, președintele rus Vladimir Putin a confirmat public pentru prima dată că a semnat grațierea pentru deținuții care s-au întors din războiul din Ucraina.

Prigojin susținea că în decursul unui an, Wagner a recrutat 49.000 de deținuți pentru a lupta și doar 32.000 s-au întors acasă. Dar cercetătorii independenți cred că numărul real al supraviețuitorilor este mai mic - aproximativ 20.000.

Unii dintre „eroii” lui Prigojin reveniți în Rusia au recidivat.

Potrivit BBC, suspecții în aproximativ 20 de infracțiuni grave, inclusiv viol și crimă, sunt luptători Wagner recrutați în închisoare și grațiați după ce au luptat în Ucraina.

Însă directorul organizației pentru drepturile prizonierilor „Rusia în spatele gratiilor”, Olga Romanova, spune că numărul real ar putea fi mult mai mare, deoarece multe crime nu au fost înregistrate.

