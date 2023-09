Fostul lider al extremiștilor Proud Boys, condamnat la 22 de ani de închisoare pentru atacul de la Capitoliu. E cea mai mare pedeapsă

Fostul lider al Proud Boys Enrique Tarrio a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru orchestrarea revoltei de la Capitoliul Statelor Unite, cea mai mare sentinţă de până acum pentru un lider al atacului asupra sediului democraţiei americane, transmite CNN.

Enrique Tarrio a fost condamnat în luna mai pentru conspiraţie sedicioasă, o acuzaţie din perioada Războiului Civil american, şi pentru alte capete de acuzare.

Tarrio, în vârstă de 39 de ani, nu se afla la Washington în timpul revoltei, dar a ajutat la organizarea implicării grupului de extremă dreapta. Peste 1.100 de persoane au fost arestate sub acuzaţiile de revoltă de la Capitoliu.

Înainte de a-şi afla sentinţa, marţi, Tarrio şi-a cerut scuze poliţiei şi locuitorilor din Washington DC pentru rolul său în revolta din 6 ianuarie 2021, când susţinătorii preşedintelui american de atunci Donald Trump au luat cu asalt Congresul în timp ce legislatorii certificau victoria electorală a lui Joe Biden.

"Sunt extrem de ruşinat şi dezamăgit de faptul că li s-a cauzat durere şi suferinţă", a declarat el în faţa tribunalului federal din Washington. "Va trebui să trăiesc cu această ruşine pentru tot restul vieţii mele", a adăugat el. Tarrio, care purta o uniformă portocalie de puşcărie, a adăugat: "Am fost cel mai rău duşman al meu. Orgoliul meu m-a convins că am fost o victimă şi că am fost vizat în mod nedrept".

Recunoscând că Trump a pierdut alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020, Tarrio a spus: "Am pierdut alegerile prezidenţiale. Nu sunt un fanatic politic. Nu a fost scopul meu să provoc prejudicii sau să schimb rezultatele alegerilor. Nici măcar nu credeam că este posibil să schimbăm rezultatele alegerilor".

La un moment dat, mai devreme, el a putut fi văzut ştergându-şi lacrimile din ochi în timp ce mama sa îi cerea judecătorului clemenţă.

Tarrio a fost preşedintele naţional al Proud Boys, grup înfiinţat în New York în 2016. Membrii grupului de extremă dreapta s-au descris ca fiind un club de băutură exclusiv masculin. Ei se considerau soldaţii de bază ai lui Donald Trump şi au fost adesea implicaţi în ciocniri de stradă cu activişti antifascişti de extremă stânga.

Avocatul lui Tarrio a susţinut marţi în instanţă că clientul său era un "ninja al tastaturii" şi un "patriot rătăcit" care avea tendinţa de a "vorbi prostii", dar nu avea intenţia de a răsturna guvernul.

Cu toate acestea, judecătorul districtual american Timothy Kelly, un candidat desemnat de Trump, a remarcat că Tarrio nu şi-a exprimat în multe ocazii anterioare nicio remuşcare pentru acţiunile sale. "Conspiraţia sedicioasă este o infracţiune gravă. Domnul Tarrio a fost liderul suprem al acestei conspiraţii", a declarat judecătorul Kelly.

Tarrio a mai fost găsit vinovat, în luna mai, de acuzaţii de obstrucţionare şi conspiraţie, de tulburare a ordinii publice şi de distrugere a proprietăţii guvernamentale. Procurorii numiseră acţiunile sale "un act calculat de terorism" și au cerut 33 de ani de închisoare. Apărarea nu dorea mai mult de 15 ani.

Tarrio a stat tăcut în timp ce judecătorul a pronunţat pedeapsa. Avocaţii săi au declarat că intenţionează să facă apel.

În urma alegerilor din 2020, Tarrio şi alţi Proud Boys au postat online mesaje ameninţătoare, avertizând asupra violenţelor şi tulburărilor dacă Trump părăseşte funcţia. El a fost oprit de poliţie cu două zile înainte de revolta de la Capitoliul SUA, când a intrat în Washington DC.

Tarrio, care s-a descris ca fiind afro-cubanez, a fost arestat în baza unui mandat de arestare care îl acuza că a ars un banner Black Lives Matter care fusese luat dintr-o biserică afro-americană din oraş cu aproximativ trei săptămâni mai devreme. De asemenea, el a fost găsit cu un încărcător de muniţie de mare capacitate, ceea ce este ilegal în conformitate cu legile privind armele din oraş. El a fost eliberat pe cauţiune şi i s-a ordonat să părăsească capitala ţării.

În ziua revoltei, se afla în Baltimore. În timp ce susţinătorii lui Trump asediau complexul Congresului, Tarrio a postat online că se "bucura de spectacol".

Cea de marţi a fost ultima dintr-o serie de audieri de condamnare a liderilor revoltei de la Capitoliul SUA.

Până acum, cele mai lungi sentinţe au fost cele de 18 ani de închisoare pronunţate săptămâna trecută pentru un alt Proud Boy, Ethan Nordean, şi în luna mai pentru Stewart Rhodes, fondatorul Oath Keepers, o miliţie de extremă dreapta. Alţi trei Proud Boys au primit sentinţe de închisoare săptămâna trecută pentru rolul lor în revoltă. Foştii puşcaşi marini americani Dominic Pezzola şi Zachary Rehl au primit 10 şi, respectiv, 15 ani de închisoare. Joe Biggs, un veteran al armatei americane, a primit 17 ani.

Donald Trump a promis că îi va graţia pe majoritatea sau pe toţi cei care au provocat revolta dacă va fi reales preşedinte în 2024.

Ancheta este încă în curs de desfăşurare - FBI-ul încearcă încă să localizeze 14 manifestanţi surprinşi pe înregistrări video agresând poliţişti sau membri ai presei.

