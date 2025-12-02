Germania: Hoții au furat 20.000 de cartușe militare dintr-un camion nepăzit, în timp ce șoferul dormea la hotel

Poliția din Germania a deschis o anchetă după ce 20.000 de cartușe de muniție militară au dispărut dintr-un camion lăsat nesupravegheat peste noapte, deoarece șoferul s-a dus să doarmă la un hotel din apropiere.

Camionul civil contractat de armata germană fusese parcat în apropierea orașului Burg, din nord-estul țării, luni seara, în timp ce se îndrepta spre o cazarmă din apropiere, informează TVP World.

Dar când șoferul s-a trezit dimineața, a constatat că încărcătura, inclusiv aproximativ 10.000 de cartușe de muniție de luptă pentru pistoale, 9.900 de cartușe de muniție oarbă pentru puști de asalt și sute de cartușe de „muniție fumigenă” utilizate pentru a bloca liniile de foc ale inamicului, fusese furată.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului Apărării a declarat: „Luăm foarte în serios acest furt, deoarece astfel de muniție nu trebuie să ajungă în mâini nepotrivite”.

Poliția investighează acum modul în care hoții au accesat vehiculul, motivul pentru care s-a produs această breșă de securitate și cine era responsabil pentru paza transportului.

