Rusia își întărește forțele pentru un nou asalt asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, pregătind scena pentru o luptă prelungită care va provoca cu siguranță pierderi grele de ambele părți, se arată într-o analiză publicată de Reuters. Orașul port Mariupol nu a fost încă cucerit de ruși, chiar dacă au continuat atacurile, trupele ucrainene rămase în orașul port fiind încercuite. Între timp, trupele mutate de ruși din zona Kiev nu ar fi fost trimise deocamdată înapoi în Ucraina. Rușii încearcă să regrupeze forțele avariate în zonele Belgorod și Voronej, susțin experții de la Institute for The Study of War.

Analiștii militari se feresc să prezică cine va câștiga bătălia pentru inima industrială a Ucrainei, Donbas, un conflict crucial care va fi probabil brutal și va defini în cele din urmă cursul războiului.

„Rezultatul bătăliei ar putea fi ca ambele părți să sufere pierderi semnificative, până în punctul în care niciuna nu va putea conduce o ofensivă sau o contraofensivă”, a declarat Konrad Muzyka, directorul companiei de consultanță militară Rochan, din Polonia.

„Ucrainenii își vor apăra pământul până la ultimul om. Rușii vor suferi pierderi semnificative”, spune acesta.

Un conflict „înghețat” ar putea apărea și poate dura luni de zile cu amenințarea constantă a unui nou atac al Moscovei, a spus Muzyka. Rusia își descrie campania, care a început în februarie, drept o „operațiune specială” de anihilare a capacităților militare ale Ucrainei și de „denazificare”.

O bătălie prelungită ar nărui orice speranță pentru Vladimir Putin de a declara o victorie decisivă în data de 9 mai, când Rusia sărbătorește victoria asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial cu o paradă militară uriașă la care liderul de la Kremlin este prezent în fiecare an.

De partea cealaltă, președintele ucrainean Volodimir Zelenksi a cerut Occidentului să ajute la salvarea țării sale. El cere ca NATO să instituie o zonă de excludere aeriană, iar Occidentul să livreze mai multe avioane de luptă și armament.

Moscova a început să-și retragă forțele din apropierea Kievului și din nordul Ucrainei la sfârșitul lunii trecute, pentru a se concentra pe preluarea Donbasului. Imagini din satelit surprinse în ultimele zile, arată că rușii grupează trupe și echipamente în cel puțin trei locuri de la granița cu Ucraina: în regiunile Belgorod și Voronej, peste graniță de Harkov, și în zona orașului Matveev Kurgan.

Noi imagini din satelit cu ultimele mișcări ale trupelor ruse la granița cu Ucraina. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Potrivit experților de la Institute for The Study of War, armata rusă continuă eforturile de a reconstitui forțele avariate în atacul eșuat din zona Kievului, în zonele Belgorod și Voronej, din Rusia, dar nu a trimis încă aceste trupe înapoi în Ucraina pentru a relua luptele. Rapoartele ucrainene sugerează că moralul și voința de a lupta a rușilor rămân scăzute în unele unități, serviciile de informații ucrainene spunând că dincolo de pierderile suferite, rușii sunt demoralizați și pentru că stimulentele financiare promise pentru a participa la lupta în Ucraina nu au fost plătite.

Chiar și fără întăririle care ar urma să sosească, invazia Rusiei a împins liniile ucrainene în unele zone din Donbas și a asigurat aproximativ 90% din controlul regiunii Lugansk, a declarat Nick Reynolds, analist de război la think-tank-ul RUSI din Londra.

Trupele ucrainene au rezistat mai bine în Donețk, care împreună cu Lugansk formează Donbasul.

Hartă realizată pe 12 aprilie 2022 de Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW), care evidențiază cele mai noi evoluții de pe câmpul de luptă.

Moscova va încerca probabil să consolideze întreg frontul de est, în timp ce înaintează cu trupe, tancuri și vehicule blindate din nord și sud, cu scopul de a încercui trupele ucrainene, spun analiștii.

Ucraina va încerca probabil să evite bătăliile deschise, folosind artileria pentru a ținti liniile de aprovizionare și echipamentele rușilor și va trimite țintit trupe care să atace convoaiele și liniile logistice.

Ce se întâmplă pe frontul de est

Pentru ruși, obiectivul militar declarat este capturarea întregii regiuni Donețk și Lugansk, teritoriul revendicat de separatiștii susținuți de Moscova.

Pozițiile trupelor rusești în estul Ucraineni. Sursa: Institute for The Study of War

Forțele ruse au continuat operațiuni ofensive fără prea mult succes în Severodonețk, Lisichansk și Popasna, bazându-se în principal pe atacuri de artilerie, deși s-au angajat în lupte urbane la Rubijne pe 12 aprilie, acolo unde sunt prezente unități de luptă cecene.

De asemenea, forțele ruse au continuat să se regrupeze la Harkov și să-și consolideze operațiunile ofensive pe axa Izyum.

Forțele ruse nu au făcut progrese teritoriale semnificative în regiunea Herson, dar s-au concentrat pe îmbunătățirea pozițiilor defensive. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au dat semne de îmbunătățire a apărării aeriene la Melitopol, notează Institute for The Study of War. Scopul rușilor este de a-și consolida pozițiile pentru un culoar pe uscat dinspre Crimeea.

Pozițiile rusești în zona Herson. Sursa: Institute for The Study of War

Mai poate rezista Mariupolul?

La marginea de sud a regiunii Donețk, pe Marea Azov, Rusia pare pregătită să preia controlul deplin asupra orașului-port asediat Mariupol, unde pușcașii marini ucraineni au fost încercuiți.

„Cu excepția situației în care înaintarea Rusiei are probeleme de logistică și moral, cred că, din păcate, Mariupolul va cădea... Dacă Mariupol cade, eliberează multe trupe care pot fi folosite în alte părți ale avansului (Rusiei)”, spune analistul Nick Reynolds.

În Mariupol, luptele încă continuă, rușii nu au controlul întregului oraș-port, spun cei de la Institute for The Study of War. Aceștia precizează însă că ucrainenii nu vor putea rezista la infinit, dar nu este clar cât de repede va putea Rusia să securizeze orașul.

Bătălia Mariupolului. Sursa: Institute for The Study of War

Lupta pentru Donbas

Rusia ar putea lansa un atac de amploare în Donbas încă de la sfârșitul acestei săptămâni sau săptămâna viitoare, când vor sosi întăriri din Rusia și Belarus, precum și din Kiev, Cernihov și Sumî.

Firma privată americană Maxar a publicat vineri imagini din satelit care arată un convoi militar rusesc lung de peste 12 kilometri, format din vehicule blindate și camioane, la est de orașul ucrainean Harkov, îndreptându-se spre sud, spre Donbas.

Convoi militar care pleacă din Harkov spre Donbas. Foto: Profimedia Images/Maxar

Guvernatorul regiunii Donețk a declarat marți că Rusia părea că se află în faza finală de regrupare și lovește regiunea cu bombardamente permanente.

Şeful administraţiei militare regionale din provincia Lugansk, Serhii Haidai, a declarat marţi că oraşele Severodoneţk, Lisiceansk, Kreminna, Novodrujesk şi Rubijne au fost din nou bombardate, 12 clădiri rezidenţiale fiind lovite de proiectile.

Ucrainenii își pun acum speranțe în ploile puternice care vor urma, pentru a obliga convoaiele rusești să se deplaseze pe șosele, ceea ce le-ar transforma în ţinte uşoare.

Rusia va încerca să facă progrese semnificative, dar Ucraina se bazează pe apărarea antiaeriană și artileria eficiente. Ambele părți au avut, până acum, niveluri similare de forțe în regiune - în jur de 30-40.000 de militari.

Dar oficialii occidentali spun că Rusia dorește să-și dubleze sau chiar să-și tripleze numărul militarilor în regiune.

În est, Ucraina are unele dintre cele mai bune și mai călite trupe ale sale. În Donbas, militarii se luptă de opt ani cu separatiștii susținuți de ruși. Sunt bine poziționați, folosesc tranșee fortificate și au poziții defensive bine conturate. Unele dintre trupe pot părea obosite, dar moralul pare să fie ridicat. Ucrainenii primesc, de asemenea, informații în timp real despre mișcările militare ale Rusiei de la aliații lor occidentali.

Astfel, este posibil ca aramta ucraineană, deși depășită numeric, să fie mai eficientă din punct de vedere tactic, pentru că pur și simplu are mai puține forțe și echipamente, și se deplasează mai ușor în teren.

Analiștii sunt de părere că următoarea fază a războiului din estul Ucrainei ar putea decide soarta acestui conflict și, de asemenea, se așteaptă să fie un episod sângeros.

Editor : R.K.