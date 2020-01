În septembrie 2015, pe când era doar candidatul republicanilor cu şanse mici de a câştiga preşedinţia Statelor Unite ale Americii, Donald Trump era întrebat la o emisiune radio dacă ştie cine este generalul Soleimani, liderul miliţiilor iraniene Quds. După ce a răspuns cu un „da” confuz şi s-a bâlbâit pentru câteva secunde, candidatul Trump dădea un răspuns care arăta că nu ştie nici ce sunt miliţiile Quds şi nici nu auzise de generalul a cărui asasinare urma să o ceară patru ani mai târziu din Biroul Oval al Casei Albe.

Într-un interviu radio cu Hugh Hewitt, un jurnalist conservator, membru al Partidului Republican, Donald Trump vorbea în septembrie 2015 despre situaţia din Orientul Mijlociu şi de felul în care Statele Unite ar trebui să se raporteze la Iran. Pe lângă faptul evident că Trump nu auzise niciodată nici de Qasem Soleimani, nici de miliţiile Quds şi aşa cum avea să confirme chiar el mai târziu, nu ştia să facă nici diferenţa dintre Hezbollah şi Hamas, candidatul republican, pe atunci, nici măcar nu era îngrijorat de propria ignoranţă.

În fapt, în cadrul aceluiaşi interviu însuşi Trump spune că nu i se pare important să cunoască aceste detalii şi că se va înconjura de oameni care le cunosc odată ce va intra în funcţie. „Când va fi important, voi şti mai multe lucruri despre toate aceste decât dvs. şi credeţi-mă că nu va dura mult”, spunea pe atunci candidatul Trump.

Hugh Hewitt: Sunteţi familiarizat cu generalul Soleimani?

Donald Trump: Da…

Donald Trump: Sunt, da, mergeţi mai departe, mai spuneţi...

Hugh Hewitt: Conduce forţele Quds.

Donald Trump: Da, ok, în regulă. Apropo, eu cred că kurzii au fost trataţi oribil de noi.

Hugh Hewitt: Nu, nu, nu. Nu kurzii, forţele Quds. Forţele revoluţionare iraniene, forţele Quds, băieţii răi.

Donald Trump: Da, da.

Hugh Hewitt: Vă aşteptaţi ca purtarea lui să se schimbe ca urmare a...

Donald Trump: Am crezut că aţi spus „kurzi”, „kurzi”, îmi pare rău. Pentru că eu cred că kurzii au fost trataţi foarte rău de noi.

La fel ca un şcolar prins cu lecţia neînvăţată, Trump încearcă să se agaţe constant de subiectul de care a auzit ceva. Kurzii care, în mod evident, nu aveau nicio legătură cu miliţiile Quds ale iranienilor, erau trataţi „oribil” de către administraţia americană, credea Donald Trump cel din 2015, afirmaţie pe care a repetat-o de câteva ori, în timp ce cel care îi lua interviul încerca să afle ceva despre aşteptările sale în privinţa lui Soleimani. Acelaşi Trump îi trăda pe aceiaşi kurzi în 2019, atunci când i-a permis preşedintelui turc Erdogan să lanseze o ofensiva împotriva lor, ofensivă care avea să permită Statului Islamic să se regrupeze. Spunea atunci despre kurzi că „trebuie să se descurce pe cont propriu de acum”.

Desigur, Trump ne-a avertizat în cadrul aceluiaşi interviu că „va fi atât de bun la armată încât veţi ameţi!” (eng. I will be so good at the military, your head will spin), însă nimeni nu se aştepta ca viitorul preşedinte SUA să ameţească lumea până la o aduce în pragul unui război deschis cu Iranul.