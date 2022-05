„Inițial am refuzat, dar am primit ordin”. Mărturii din procesul soldatului rus acuzat că a împușcat un civil în Ucraina

S-a reluat procesul soldatului rus acuzat că a împușcat mortal un civil în Ucraina. Vadim Șișimarin, în vârstă de 21 de ani, este judecat pentru uciderea unui bărbat de 62 care mergea cu bicicleta prin satul Ciupakivk. Miercuri, rusul a pledat „vinovat”, însă procesul a fost amânat pentru joi, deoarece prea mulți membri ai presei se înghesuiau în sala de judecată din Kiev.

Joi, soția bărbatului de 62 de ani, ucis în timp ce mergea pe bicicletă, a depus mărturie în fața instanței. Aceasta a spus că soțul său era șofer de tractor, nu au avut niciodată arme și era îmbrăcat în haine de civil în momentul în care a fost împușcat.

„Pierderea soțului meu este o tragedie. Era totul pentru mine. Era cel care mă proteja”, a spus Katerina Șelipova.

De asemenea, Șișimarin a depus o nouă mărturie despre momentul crimei.

Din boxa acuzaților, Șișimarin a spus că a refuzat să îl împuște inițial, însă a primit ordin și a fost amenințat de un alt soldat.

„Inițial am refuzat, dar am primit ordin”, a spus acesta în rusă, potrivit The Guardian.

Vadim Şişimarin, 21 de ani, a pledat „vinovat” în faţa tribunalului districtului Solomiansky din Kiev, în legătură cu moartea unui bărbat de 62 de ani, la 28 februarie, în nord-estul Ucrainei.

Acuzat de crime de război şi omor premeditat, militarul, originar din Irkutsk, în Siberia, riscă închisoarea pe viaţă.

„Înţelege acuzaţiile împotriva lui”, a declarat pentru AFP avocatul său, Viktor Ovsiannikov, fără a-şi dezvălui strategia de apărare.

