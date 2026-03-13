Live TV

Exclusiv „Iranienii fac totul pentru a opri circulația prin Strâmtoarea Ormuz”. Avertismentul unui înalt oficial israelian

Data publicării:
israelian
Bismuth Boaz. Foto: Captură Digi24

Un politician cheie din Israel, a făcut pentru Digi24 declarații  în contextul războiului din Iran. Bismuth Boaz, parlamentar din partidul lui Benjamin Netanyahu, șeful comisiei de apărare din parlamentul de acolo, vorbește despre care ar putea fi țintele Iranului în viitoare atacuri, care e planul în criza petrolului și ce se întâmplă acum în strâmtoarea Ormuz.

Reporter Digi24: Credeți că o criză a petrolului va afecta puternic întreaga lume?
Bismuth Boaz: Trebuie să vă spun un lucru. Un război este ceva care ne surprinde. Iar un război provoacă schimbări. Războiul nu este distractiv, și de aceea luptăm din greu pentru pace. Și aș spune ceva care pare paradoxal, dar când te gândești la asta. Războiul împotriva Iranului este un război pentru pace.
Pentru că a doua zi, vei consolida moderații, vei consolida Acordurile Abraham, vei reduce numărul extremiștilor - care apropo, vor exista întotdeauna. Răul va exista întotdeauna.
Dar când vine vorba de prețul petrolului, crizele, războaiele, provoacă schimbări, și nu numai în sens pozitiv pentru oameni sau pentru cetățeni.

Și acum nu pot decât să le spun românilor care ne urmăresc în acest moment că, atunci când războiul se va termina, și sper că acest lucru se va întâmpla cât mai repede posibil, iar acest regim va cădea, prețurile, fără îndoială, nu numai că vor scădea, dar va reveni și stabilitatea. Și, ca țară membră NATO, ceea ce NATO urmărește este stabilitatea, stabilitatea și securitatea. Aș adăuga chiar și pacea.

Reporter Digi24: Există nave care în acest moment, trec prin Strâmtoarea Ormuz?
Bismuth Boaz: Aceasta este o întrebare foarte bună. Vă pot spune că iranienii fac tot ce le stă în putință. Nu voi intra în detalii acum, dar iranienii fac tot ce pot pentru a opri circulația. Ei permit accesul doar a două sau trei țări. Acest lucru nu îl putem tolera, lumea nu îl poate tolera, economia mondială nu îl poate tolera, securitatea și stabilitatea mondială nu îl pot tolera.

Dar asta fac iranienii. Strategia iranienilor în acest moment este una haotică. Orice rău pot face, vor face. Și de aceea este foarte important să câștigăm acest război cât mai repede posibil. Și sunt foarte recunoscător să văd că prietenii noștri americani alături de noi, fac o treabă extraordinară. Rezultatele pe teren sunt extraordinare, și asta este important.

Nu numai pentru noi, nu numai pentru dumneavoastră, ci, repet, este important și pentru poporul iranian.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
5
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Cum poate fi protejată Strâmtoarea Ormuz: Iranul „se gândește la asta și se pregătește de zeci de ani”
mojtaba khamenei
Alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem arată că mașinăria de război iraniană poate merge pe pilot automat
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Iranienii amenință cu incendierea și distrugerea infrastructurii petroliere din zona Golfului
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Cinci scenarii la Washington pentru sfârșitul războiului cu Iranul (Axios)
sua iran gettyiames
Iranul amenință SUA, iar Trump Teheranul: „Va regreta” vs „Într-o oră”
Recomandările redacţiei
sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat...
Middle East conflict
„Mâinile ascunse” ale lui Putin ar putea influența tacticile Iranului...
craiova pitesti
Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi: Cum...
alexandru nazare la guvern
Bugetul pe 2026: creștere de 1%, deficit de 6,2%. Nazare: Alocăm mai...
Ultimele știri
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA. Amănuntul care a dat de gol armata americană
China impune noi reglementări pentru minorități. Ce este legea „unității etnice” și ce spun criticii Beijingului
Până la ce vârstă pot beneficia copiii de pensie de urmaș. Cum se calculează suma primită lunar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Care este vârsta unde se vede talentul unui copil și potențialul de a ajunge un mare fotbalist. Dezvăluirea...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
O pensionară de 83 de ani muncește cu jumăte de normă. Nu-i ajunge pensia. Are cancer și un fiu bolnav
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...