Jeff Bezos explică de ce Washington Post a retras sprijinul acordat Kamalei Harris 

Jeff Bezos, proprietarul cotidianului Washington Post, a scris un articol în propriul său ziar în care apără decizia de a nu susține un candidat în alegerile prezidențiale din SUA dintre Kamala Harris și Donald Trump, scrie The Guardian.

Decizia de ieri a zguduit Post, unul dintre cele mai prestigioase nume din jurnalismul american de la dezvăluirea scandalului Watergate, și a dus la tulburări în redacție. S-au consemnat demisii din consiliul editorial, iar 200.000 de personae și-au anulat abonamentele.

În eseul său, Bezos - care a fondat Amazon - a declarat că a luat această decizie pentru că era îngrijorat de faptul că oamenii și-au pierdut încrederea în mass-media americană tradițională și își aflau știrile din social media, ceea ce îi făcea vulnerabili la dezinformare.

„Majoritatea oamenilor cred că mass-media este părtinitoare. Oricine nu vede acest lucru acordă puțină atenție realității, iar cei care luptă împotriva realității pierd”, a declarat Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni din lume.

El a adăugat: „Susținerile unor candidați la președinție nu fac nimic pentru a înclina balanța unei alegeri. Niciun alegător nehotărât din Pennsylvania nu va spune: „Merg cu sprijinul ziarului A”. Niciunul. Ceea ce fac de fapt aceste susțineri prezidențiale este să creeze o percepție de părtinire. O percepție de non-independență. Încetarea acestora este o decizie de principiu și este cea corectă.”

Cu toate acestea, el a recunoscut că momentul deciziei a fost nefericit. Mai este puțin peste o săptămână până la alegeri, cu Trump și Harris practic la egalitate, atât în sondajele directe, cât și în statele cruciale care vor decide alegerile.

„Mi-aș fi dorit să fi făcut schimbarea mai devreme decât am făcut-o, într-un moment mai îndepărtat de alegeri și de emoțiile din jurul lor. Aceasta a fost o planificare inadecvată, și nu o strategie intenționată”, a declarat Bezos.

Critici, demisii, coincidențe

Bezos și editorul ziarului, Will Lewis, recent instalat la conducerea ziarului, au îndurat un torent de critici brutale în urma deciziei de a nu susține un candidat. Will Lewis are istorie controversată și a fost implicat în mai multe scandaluri legate de ziarele deținute de magnatul media Rupert Murdoch.

Marty Baron, fostul editor al Post, i-a criticat vineri pe liderii ziarului în urma acestei decizii. „Aceasta este lașitate, cu democrația ca victimă”, a scris Baron pe Twitter/X.

David Hoffman, care a câștigat recent un premiu Pulitzer pentru seria sa din Washington Post despre „noile tehnologii și tacticile pe care regimurile autoritare le folosesc pentru a reprima disidența în era digitală”, a demisionat din consiliul editorial și a declarat într-o scrisoare: „Cred că ne confruntăm cu o amenințare foarte reală de autocrație în candidatura lui Donald Trump. Mi se pare de nesuportat și de neconceput că ne-am pierdut vocea în acest moment periculos.

O întâlnire între directorii companiei aerospațiale a lui Bezos și Donald Trump, în aceeași zi în care Post a renunțat la o susținere a lui Harris care ar fi fost planificată, a stârnit, de asemenea, îngrijorare. În editorialul său, Bezos a negat că interesele de afaceri ar fi motivat decizia sa și că întâlnirea de afaceri ar fi fost în întregime întâmplătoare.

