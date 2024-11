Joe Biden este cel mai vârstnic președinte în funcție din istoria SUA, după ce a preluat conducerea pe 20 ianuarie 2021. La finalul mandatului său, Donald Trump ar putea deveni cel mai vârstnic președinte american, cu 5 luni mai în vârstă decât Biden.

Joe Biden este al 46-lea președinte al Statelor Unite, fiind ales în noiembrie 2020 și preluând funcția pe 20 ianuarie 2021. La momentul învestirii, Biden avea 78 de ani, devenind astfel cel mai vârstnic președinte ales din istoria SUA.

Astăzi, Joe Biden împlinește 82 de ani în 2024, iar acest lucru îl face, în continuare, cel mai vârstnic președinte în funcție din istoria țării.

Joe Biden este cel mai vârstnic președinte în funcție din istoria SUA, după ce a preluat conducerea pe 20 ianuarie 2021. Foto: Chip Somodevilla /Getty Images

Când Donald Trump a câștigat alegerile din 2016 avea vârsta de 70 de ani, devenind cea mai vârstnică persoană aleasă în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii.

Joe Biden a depășit acest record patru ani mai târziu, când a câștigat alegerile din anul 2020 la vârsta de 77 de ani.

În vârstă de 82 de ani, Biden a devenit și cel mai vârstnic președinte în funcție din istoria SUA.

Trump, care are acum 78 de ani, a recâștigat recordul de cea mai vârstnică persoană aleasă președinte al SUA.

La 20 ianuarie 2029, când se așteaptă să părăsească Casa Albă la sfârșitul celui de-al doilea mandat neconsecutiv, Trump va avea 82 de ani, și va fi cu 5 luni mai în vârstă decât Biden.

Donald Trump. Foto: Allison Robbert-Pool/Getty Images

Cine au fost alți cei mai în vârstă președinți, la momentul alegerii

Conform unui sondaj realizat de Pew Research Center, americanii consideră că vârsta ideală pentru un președinte este de 50 de ani, iar din punct de vedere istoric, majoritatea președinților aveau în jur de 50 de ani la momentul alegerii.

Vârsta medie a tuturor președinților SUA în ziua primei lor inaugurări este de 55 de ani.

Patru președinți au fost în funcție după împlinirea vârstei de 70 de ani, însă doar Joe Biden și Donald Trump au preluat funcția când aveau deja peste 70 de ani. Puțini lideri mondiali sunt la fel de în vârstă ca oricare dintre cei doi, așa cum a raportat The Washington Post.

Președintele următor ca vârstă a fost Ronald Reagan, care avea 73 de ani când a câștigat al doilea mandat în 1984. A încheiat mandatul la 77 de ani, în 1989, după opt ani de președinție.

Ronald Reagan a fost al 40-lea președinte al Statelor Unite și a avut două mandate. Primul mandat a început pe 20 ianuarie 1981 și s-a încheiat pe 20 ianuarie 1985, iar al doilea mandat a început pe 20 ianuarie 1985 și s-a încheiat pe 20 ianuarie 1989. Foto: Michael Evans/The White House/Getty Images

În timp ce avea aproximativ 60 de ani, Reagan a fost întrebat dacă vârsta sa ar influența o eventuală candidatură viitoare.

Alegătorii „vor ști vârsta mea și vor lua o decizie în acest sens”, a spus el, menționând că acest lucru nu ar „influența opinia publică”.

Dwight D. Eisenhower avea 70 de ani când a părăsit funcția în ianuarie 1961. El era conștient de efectele posibile ale vârstei asupra funcției sale, scriind în jurnalul său în 1954, când lua în considerare motivele pentru care nu ar vrea să candideze pentru al doilea mandat.

Dwight D. Eisenhower a fost al 34-lea președinte al Statelor Unite și a avut două mandate. Primul mandat a început pe 20 ianuarie 1953 și s-a încheiat pe 20 ianuarie 1957, iar cel de-al doilea a început pe 20 ianuarie 1957 și s-a încheiat pe 20 ianuarie 1961. Foto: Fox Photos/Getty Images

„Există o probabilitate mai mare ca un bărbat de 70 de ani să cedeze sub povara unei funcții, comparativ cu un bărbat în vârstă de 50 de ani”, potrivit The New Yorker.

Cu toate acestea, mai aveau să treacă încă șase ani până când Eisenhower a părăsit biroul.

Jimmy Carter, care a împlinit 100 de ani anul acesta și este președintele cu cea mai lungă speranță de viață din istoria SUA, avea 56 de ani când a încheiat mandatul în 1981.

Jimmy Carter a fost al 39-lea președinte al Statelor Unite și a servit un singur mandat, între 20 ianuarie 1977 și 20 ianuarie 1981. Foto: Jessica McGowan /Getty Images

Pe de altă parte, John F. Kennedy, cel mai tânăr președinte ales din istoria SUA, avea doar 43 de ani când a preluat funcția în 1960. El a fost asasinat în noiembrie 1963, la vârsta de 46 de ani.

John F. Kennedy a fost al 35-lea președinte al Statelor Unite, preluând mandatul pe 20 ianuarie 1961. Mandatul său a fost întrerupt tragic de asasinarea sa pe 22 noiembrie 1963, la vârsta de 46 de ani. Foto: National Archive/ Newsmakers/ Getty Images

Editor : Ș.A.