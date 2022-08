Jonah Hill ia o pauză din a-și promova filmele. Actorul a anunțat că suferă de anxietate

Actorul și regizorul Jonah Hill a anunțat că va lua o pauză de la promovarea filmelor sale, inclusiv a documentarului său de debut, din cauza anxietății, scrie CNN. Hotărârea finală a fost aceea de a se concentra asupra stării sale de sănătate în lunile ce urmează.

Cunoscut pentru că a jucat în filme precum „21 Jump Street” și „The Wolf of Wall Street”, Jonah Hill, în vârstă de 38 de ani, explorează sănătatea mintală și impactul pe care l-a avut profesia sa de actor asupra anxietății sale în documentarul său de debut „Stutz”.

„Am terminat de regizat al doilea film, un documentar numit „Stutz” despre mine și terapeutul meu, care explorează sănătatea mintală în general. Scopul realizării acestui film este de a oferi unui public larg terapie și instrumentele pe care le-am învățat eu din ședințele de terapie”, a transmis Hill într-o declarație pentru publicația americană Deadline.

„În drumul descoperirii de sine prin film, am realizat că în ultimii 20 de ani am avut nenumărate atacuri de panică, care apoi au fost exacerbate de media și de public, atunci când am participat la evenimente”, a adăugat Hill.

„Nu voi promova acest film, dar niciun alt film din viitorul apropiat, deoarece fac un pas important spre a mă proteja pe mine. Dacă mi-aș face rău în timp ce-mi promovez un proiect, nu ar fi true față de mine sau față de acel film.

De obicei sunt foarte cringe când vine vorba de scrisori sau declarații, dar îmi dau seama că fac parte dintre puținii privilegiați care-și permit să ia o pauză. Nu-mi voi pierde job-ul în timp ce mă ocup de anxietatea mea. Cu această scrisoare, dar și cu „Stutz”, sper să determin oamenii să vorbească mai mult și mai normal despre lucrurile astea, astfel încât să facă pași spre a se simți mai bine, iar oamenii din jurul lor să-i înțeleagă mai bine”, a mai spus actorul de la Hollywood.

Jonah Hill a apărut ultima dată în filmul „Don’t Look Up”, care a fost nominalizat la patru premii Oscar. El urmează să joace în comedia „You People”, care este în prezent în post-producție și se așteaptă să aibă premiera în acest an.

Anul trecut, actorul a vorbit despre nesiguranța imaginii sale corporale, spunându-le urmăritorilor săi de pe Instagram: „Vă rog să nu comentați corpul meu”.

Viața actorului s-a schimbat complet în ultimul an. După ce a pierdut mai multe kilograme pe care le avea în plus, Jonah Hill și-a schimbat stilul vestimentar și a început un proces amplu de autocunoaștere. Actorul le-a mulțumit fanilor săi pentru efortul și sprijinul arătat în toată această călătorie.

Hill nu este prima celebritate care dezvăluie problemele personale legate de sănătatea mintală.

Duminică, starul „Spider-Man: No Way Home” Tom Holland a declarat că ia o pauză de la rețelele sociale din cauza „efectului dăunător” asupra stării sale mentale.

„Am luat o pauză de la social media pentru a mă concentra pe sănătatea mea mintală și consider că Instagram și Twitter mă stimulează foarte tare și mă compleșesc. Mă agit foarte tare și mă afectează când citesc lucruri online despre mine, iar în ultima vreme, treaba asta a devenit nocivă pentru mine. Așadar, am hotărât să fac un pas în spate și să-mi șterg aplicațiile de pe telefon”, a spus Holland.

Editor : M.D.B.