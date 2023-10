Klaus Iohannis: Atacul asupra Israelului are un potențial foarte toxic de a destabiliza situația din Orientul Mijlociu

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, că atacul terorist de amploare asupra Israelului are un potenţial foarte "toxic" de a destabiliza foarte mult situaţia din Orientul Mijlociu. Șeful statului a mai spus că de multă vreme comunitatea internațională încearcă să "înlesnească soluții ăn zonă", însă, din păcate, evenimentul de sâmbătă "ne duce cu mult timp înapoi".



"După părerea mea, acest atac terorist de amploare asupra Israelului are un potenţial foarte toxic. De mult timp comunitatea internaţională încearcă să înlesnească soluţii în zonă şi, din păcate, astăzi avem un eveniment care ne duce cu mult timp înapoi. Acest atac are potenţialul de a destabiliza foarte mult situaţia din Orientul Mijlociu, sperăm însă că lucrurile vor fi aduse sub control rapid şi se va întoarce toată lumea la masa de negocieri diplomatice", a spus preşedintele Iohannis, la Palatul Belem, în cadrul declaraţiilor comune susţinute cu omologul portughez, Marcelo Rebelo de Sousa.

El a reiterat că România condamnă ferm atacul atac terorist asupra Israelului.



"Suntem solidari cu Israelul şi am subliniat că (...) Israelul are dreptul clar la autoapărare şi în această situaţie", a mai spus şeful statului.

În ceea ce privește situația românilor din Israel, preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă că în jur de 800-900 de români se află acolo, mulţi dintre aceştia fiind turişti, şi că se caută soluţii pentru aducerea lor în ţară a celor care vor să revină în România rapid, lucru care va fi posibil în curând. Șeful statului a declarat că din datele disponibile în acest moment sunt între 800-900 de români, mulţi sunt turişti, iar alţii în pelerinaje.



Israelul şi Fâşia Gaza au intrat din nou în război sâmbătă, după ce aripa militară a mişcării islamiste palestiniene Hamas a lansat o ofensivă surpriză, lansând mii de rachete şi infiltrând luptători pe teritoriul israelian pe uscat, pe mare şi pe calea aerului, relatează agenţiile internaţionale.



Cel puţin 40 de oameni au fost ucişi sâmbătă în Israel de la începutul ofensivei grupării Hamas. În acelaşi timp, potrivit Ministerului israelian al Sănătăţii, 779 de persoane rănite au fost internate în spitale israeliene.



Pe de altă parte, cel puţin nouă persoane au fost ucise în Fâşia Gaza, după ce Israelul a răspuns la atacul Hamas cu lovituri aeriene asupra teritoriului controlat de mişcarea islamistă, a informat AFP.



Totodată, cel puţin 50 de persoane sunt ţinute ostatice de militanţi palestinieni care au pătruns în Israel, au afirmat surse palestiniene citate de EFE.

