Lecție de viață de la Michelle Obama. Ce a făcut când o profesoară i-a spus că nu este suficient de bună pentru Princeton

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Americii, povestește în autobiografia „Becoming” un momentu delicat, care i-a marcat liceul. Modul în care a reacționat, însă, este o lecție de viață pentru orice tânăr aflat la început de drum și pentru noi toți.

Foto: Gulliver/ Getty Images

Michelle Obama a terminat 12 clase la Liceul Whitney M. Young, unul dintre cele mai populare din Chicago. Înainte de admiterea la facultate, liceenii americani care își doresc să urmeze cursuri superioare trebuie să se întâlnească cu un profesor coordonator, care îi ajută cu toate detaliile legate de admitere. Scopul acestor consilieri este ca elevii să își realizeze visul de a avea o carieră universitară.

Pentru Obama însă, întâlnirea cu acest consilier, o femeie, a fost una care i-a marcat adolescența. Femeia i-a spus că nu este suficient de bună pentru a fi admisă la Universitatea Princeton, una de top din State, unde puțini elevi reușesc să treacă de procesul de admitere. Fosta Primă Doamnă o alesese și pentru că fratele ei mai mare, Craig, studia deja acolo.

Obama a declarat că nu își amintește detalii despre această femeie - ce vârstă avea sau care erau originile ei. Atât de traumatizantă a fost experiența încât a blocat psihic momentul, refuzând să se mai gândească la el, scrie businessinsider.com.

Ce a făcut însă Michelle Obama în continuare este o lecție de viața pentru noi toți. A decis să nu se lase definită de nimeni, chiar dacă această persoană este profesor-consilier și mai în vârstă decât ea.

„Nu am vrut să las opinia unei singure persoane să schimbe tot ce știam eu despre mine”, a povestit Obama. Așa că a hotărât să șteargă din minte episodul și să se întoarcă la învățat. Șase sau șapte luni mai târziu, în cutia poștală a găsit un plic cu antetul Universității Princeton: fusese admisă.

„Nu am mai trecut pe la consilier să-i spun că s-a înșelat - că până la urmă am fost suficient de bună încât să intru la Princeton. Nu ne-ar fi ajutat pe niciuna cu absolut nimic. Până la urmă, nu trebuia să-i demonstrez ei nimic. Trebuia să-mi demonstrez mie”, a decis, cu maturitate, Michelle Obama.

Ajunsă la Universitatea Princeton, Obama a mărturisit că, inițial, s-a simțit intimidată. În anul doi a înțeles în sfârșit că era la fel de inteligentă și capabilă ca orice alt coleg de-al ei.

„Am încercat să nu mă simt intimidată când conversațiile din clasă erau dominate de studenți de sex masculin, ceea ce se întâmpla des. Ascultându-i mi-am dat seama că nu sunt mai inteligenți ca restul (n.r. se referă la studente și diferența dintre sexe). Prinseseră pur și simplu aripi, zburând pe un val antic de superioritate, susținuți de istoria care nu le-a spus niciodată altceva”, a concluzionat Michelle Obama.

Etichete:

,