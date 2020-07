7 mituri care alimentează răspândirea cazurilor de COVID-19

Teama de infectare cu COVID-19 scade, iar măsurile de relaxare dau oamenilor un sentiment de falsă securitate. Multe țări plătesc deja un preț ridicat: a crescut numărul de cazuri noi, relatează CNN, care a făcut o listă cu 7 mituri care alimentează răspândirea coronavirusului.

Și în România, după adoptarea unor măsuri de relaxare și în urma unor campanii care neagă existența virusului sau îndeamnă oamenii să nu poarte mască, numărul de cazuri a crescut.

Explicația este că, după relaxare, soarta pandemiei a trecut în mare măsură din mâinile autorităților la responsabilitatea personală. Însă mulți nu respectă recomandările și lasă garda jos prea repede, din cauza unor mituri care câștigă popularitate.

Iată lista celor 7 mituri care ajută la răspândirea bolii:

1. Dacă economia se deschide, situația s-a îmbunătățit

Nu este adevărat, avertizează OMS, care consideră că pandemia „nu se apropie nici de departe de final.

Doar 5-8% din populația SUA a fost infectată cu noul coronavirus, ceea ce înseamnă că mai e mult până la atingerea imunității colective. Un studiu de seroprevalență făcut în Spania, altă țară grav afectată, arată ca aproximativ 5% dintre oameni au dezvoltat anticorpi.

Pentru imunitatea colectivă, ar fi necesar ca peste 70% din populație să devină imună la COVID-19, fie prin infectare, fie prin vaccinare.

Dar va mai dura până când un vaccin va fi disponibil - dacă acest lucru se va întâmpla.

Nu există nici un tratament țintit pentru noul coronavirus. Așadar, singura modalitate de a controla această pandemie este prin comportamentul personal – păstrarea distanțării fizice, portul măștii de protecție și igiena personală.

2. Sunt tânăr și sănătos, așa că nu sunt îngrijorat

Fals. Mulți tineri sunt infectați cu noul coronavirus. Chiar dacă rata de deces este mai mică în rândul adulților tineri, mulți se luptă cu efecte pe termen lung ale bolii.

Au existat astfel de cazuri povestite și în România.

Un medic de la spitalul TBC din Câmpulung Muscel a povestit despre cazul unei paciente asimptomatice a cărei stare s-a agravat brusc.

„Este vorba de un pacient care inițial a fost internat pentru că în urmă cu ceva zile a avut dureri de cap și s-a prezentat la UPU. Acolo i s-a făcut testarea și a fost confirmat pozitiv. S-a internat, dar între timp simptomele au dispărut. Când m-am dus la vizită mi-a spus că îi este mai rau. I-am luat parametrii vitali pe care îi măsuraserăm și cu 2 ore înainte și am observat că are o deficiență respiratorie acută, avea 88 saturație. Saturația oxigenului trebuie să fie peste 94. Este o situație gravă, uneori degradarea aceasta a funcției respiratorii se face brusc și putem pierde bolnavul. Am avut noroc, am reușit să o reabilităm pe pacientă și am trimis-o mai departe. Noi nu avem ATI”, a spus medicul Anca Dumitrescu.

De asemenea, o femeie de 39 de ani a murit în Alba Iulia din cauza COVID-19, fără să aibă alte boli.

„Plămânii arătau extrem de rău, era o pneumonie extinsă bilaterală cu acumulări în alveole, practic foarte puțin din plămâni mai era, restul era compromis. Pacienta practic nu mai avea suprafață pulmonară cu care să respire”, a spus Dan Crainic, director medical al Spitalului de Urgență Alba Iulia.

3. Verificăm temperatura angajaților/clienților

Măsurarea temperaturii este un „minim triaj” epidemiologic, au explicat autoritățile, atunci când a fost luată această măsură.

Dar purtătorii asimptomaticii și cei pre-simptomatici nu pot fi detectați astfel, deoarece nu au febră. Nici mulți dintre cei care au simptome nu dezvoltă febră.

De aceea, respectarea măsurilor de protecție personală este importantă la cumpărături și la locul de muncă.

4. Nu trebuie să port mască

Dimpotrivă, spun experții. „Pe măsură ce economiile se deschid mai mult, măștile devin mai importante, nu mai puțin importante”, a spus Jeremy Howard, cercetător la Universitatea din San Francisco.

Howard a petrecut ultimele patru luni în Texas, unde a observat utilizarea măștilor de protecție a scăzut pe măsură ce statul a adoptat măsuri de relaxare.

Acum, Texas se confruntă cu o revenire periculoasă a COVID-19, forțându-l pe guvernul Greg Abbott să închidă din nou unele afaceri. Recent, Abbott a emis un ordin executiv care face portul măștii obligatoriu.

„Unii cred că acoperirea feței le încalcă libertatea de alegere, dar cu cât poartă mai mult măști, cu atât vor avea mai multă libertat de mișcare. Masca înseamnă mai puțină răspândire virală, adică mai multe afaceri deschise mai repede. Exercitați-vă libertatea alegând să purtați mască”, spune șeful serviciului de sănătate publică din SUA, Jerome Adams.

5. Rata deceselor este în scădere, deci lucrurile stau mai bine

Nu e adevărat. Numărul de cazuri poate crește și în condițiile unei rate scăzute a deceselor.

SUA au raportat recent cel mai mare număr de noi cazuri de COVID-19 într-o singură zi, iar medicii spun că rata infecției este mai mare decât creșterea numărului de teste efectuate. Aceasta, deși nu s-a constatat o creștere a numărului de morți de COVID.

Medicii au o explicație pentru acest lucru: Decesele cauzate de COVID-19 se întâmplă adesea la un interval de câteva săptămâni de la infectare. Poate dura până la două săptămâni pentru apariția simptomelor. După aceea, oamenii ar putea să nu fie testați imediat. Apoi, poate dura și mai mult pentru ca cazurile severe să necesite spitalizare.

„Durează aproximativ o săptămână până când cineva care se infectează să se simtă rău și să fie spitalizat. Iar decesul, dacă are loc, se întâmplă în medie după altă săptămână”, spune Jonathan Reiner, profesor la Facultatea de Medicină a Universității George Washington.

6. Am fost testat deja negativ, deci sunt sănătos

Aceasta nu este o scuză pentru a renunța a măsurile de precauție.

„Uneori există rezultate fals negative, ceea ce înseamnă că aveți boala, dar testul nu o detectează”, arată serviciul sanitar al Universității Pennsylvania.

Chiar dacă rezultatul negativ este corect, vă puteți infecta oricând după efectuarea testului.

7. Poate ar trebui să lăsăm natura să-și urmeze cursul și să obținen imunitatea colectivă

Nu este o idee bună, deoarece unele unități de terapie intensivă sunt deja la capacitate maximă spune medicul Jorge Rodriguez.

Chiar dacă sunteți infectat, dar nu aveți simptome, acest virus este foarte contagios și îi puteți infecta și alții care vor avea nevoie de spitalizare. Acest lucru scade șansele la tratament pentru cei care suferă de alte boli sau sunt victime ale unor accidente.

Și mai e o problemă: acest virus este atât de nou, încât nimeni nu știe dacă anticorpii dezvoltați după infectare vor oferi o imunitate pe termen lung.

Așa că, spun experții, soluția pentru a stopa această pandemie este tot în mâinile noastre.

„Avem unelte puternice la dispoziție - distanțarea fizică, purtarea măștii și spălarea frecventă a mâinilor”, a spus Robert Redfield, director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

