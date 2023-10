Actorul Burt Young, faimos pentru rolul din seria Rocky, a murit la 83 de ani

Burt Young, cunoscut pentru rolurile din seria Rocky și nominalizat la Oscar, a murit la vârsta de 83 de ani, informează The Independent.

Young a jucat în mai multe filme și seriale, dar rolul care l-a făcut cunoscut este cel din seria Rocky, unde a interpretat personajul Paulie, prietenul lui Rocky și fratele lui Adrian, soția acestuia. Într-un interviu din 2017, actorul a povestit că Sylvester Stallone l-a rugat să ia rolul. "Am fost singurul actor din primul Rocky care n-a dat probe. Și am primit cei mai mulți bani".

Fiica lui Burt Young a anunțat ieri decesul actorului, însă acesta a murit pe 8 octombrie în Los Angeles.

Crescut într-un cartier muncitoresc din zona Queens, Burt Young a avut peste 160 de apariții în filme și seriale.

Alte filme cunoscute în care a apărut Young sunt Chinatown (1974) al lui Roman Polanski și Once Upon a Time in America (1984) al lui Sergio Leone.

Rolul lui Paulie din primul film Rocky, în 1976, i-a adus lui Young și o nominalizare la premiiile Oscar. El a revenit în acel rol în toate filmele din seria Rocky timp de 30 de ani, până în 2006.

Burt Young a mai apărut în seriale precum M.A.S.H. și Soprano.

