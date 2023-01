Povestea boxerului care a inspirat filmul "Rocky". Chuck Wepner, omul care l-a pus la podea pe Muhammad Ali

La 36 de ani, Chuck Wepner se pregătea să încheie o carieră nu tocmai ilustră în box. Pugilistul de 1,96 metri avea mai multe victorii, decât înfrângeri, însă pierduse meciurile care i-ar fi putut lansa cariera cu marii campioni ai vremii: Sonny Liston sau George Foreman. Aşa că atunci când, în 1975, a primit şansa nesperată de a lupta cu Muhammad Ali, care tocmai redevenise campion al lumii, mulţi credeau că va face doar act de prezenţă în ring.

Casele de pariuri i-au dat o cotă de 1 la 10, iar specialiştii vremii estimau că va rămâne şi fără singurul motiv de mândrie pe care îl mai avea: nu fusese niciodată pus la podea. Însă Wepner a sfidat toate aşteptările. A rezistat în ring până în runda a 15-a, fără să facă un pas înapoi. Şi a reuşit să-l pună el la podea pe legendarul Ali.

Printre cei care au urmărit meciul care l-a făcut pe Wepner faimos peste noapte s-a numărat şi tânărul şi pe atunci necunoscutul Sylvester Stallone. Inspirat de tenacitatea lui Wepner, acesta a scris scenariul filmului Rocky în doar trei zile.

Chuck Wepner, mai mult bătăuş decât boxer

Chuck Wepner s-a născut în New York, dar s-a mutat de mic în New Jersey, unde a fost crescut doar de mama lui, într-un cartier rău famat.

"Unde am crescut eu erau mereu două sau trei găşti de golani", spune boxerul ajuns acum la 83 de ani, într-un interviu pentru BBC. "Trebuia să intri în ei şi să-l baţi pe cel mai tare, dacă voiai să supravieţuieşti. Ceea ce şi făceam. Eram implicat într-o bătaie aproape în fiecare săptămână".

Pe Chuck Wepner îl ajuta şi fizicul. La 15 ani avea aproape 100 de kilograme şi avea să crească până la 1,96 metri. Inspirat de filmul "Battle Cry", a convins-o pe mama sa să mintă în acte că are 18 ani, pentru a se putea înrola în armată. Acolo, tânărul care până atunci juca baschet, a descoperit boxul.

Aşa a intrat în competiţiile de amatori, unde puţini pugilişti i-au putut sta în cale.

"Intram în ei ca cuţitul în unt. Nimeni nu mai văzuse un stil ca al meu, până atunci", îşi aminteşte Wepner.

A urmat cariera de boxer profesionist, unde Wepner a avut iniţial succes. Era foarte masiv şi avea o rezistenţă fizică ieşită din comun. Şi chiar dacă îi lipsea tehnica, avea pumnul greu. Însă ascensiunea lui a fost oprită în 1970, când a avut ocazia să lupte cu fostul campion mondial Sonny Liston. Un meci care l-ar fi putut propulsa printre pretendenţii la titlul de campion la categoria grea.

"Credeam că o pot lua pe scurtătură. Dar n-a fost să fie, pentru că Sonny era prea mare şi prea dur. Mi-a spart nasul, am avut nevoie de 71 de copci, m-am ales cu o fractură de maxilar. Încă îl urmăream în ring în repriza a zecea când doctorul a oprit meciul, pentru că sângeram prea mult", povesteşte Wepner.

A fost primul moment în care a fost sfătuit de familie să se retragă din box. Însă Wepner era obişnuit cu rănile suferite în ring. Şita că sângerează uşor şi nu îi mai păsa.

"Sângeram uşor. Am avut parte de 328 de copci în cariera mea. Mi s-a spart nasul de nouă ori în 16 ani. Dar asta nu m-a descurajat".

Chuck Wepner vs Muhammad Ali

În 1975, Wepner a primit şansa de a lupta cu Muhammad Ali mai mult din raţiuni de marketing. Deşi Wepner era într-o revenire de carieră - câştigase 8 meciuri la rând - notoriul promotor Don King l-a ales pentru că era alb şi a promovat meciul, în mod cinic, ca pe o luptă între rase, pentru a stârni şi interesul publicului alb într-o perioadă în care ringul era dominat de luptători de culoare.

Însă Wepner nu a privit aşa lucrurile. Ali era unul dintre eroii săi.

"Eram atât de încântat şi onorat că voi fi în ring cu Muhammad Ali. Cel mai faimos om din istorie. Eram atât de mândru!", îşi aminteşte Wepner.

"În noaptea de dinaintea meciului, proprietarul arenei Coliseum (din Cleveland, unde a avut loc meciul n.r.) ne-a invitat pe mine şi Ali la o cină privată. Era o masă mare şi am stat chiar lângă Ali. Am stat împreună două ore, am vorbit, mi-a arătat câteva trucuri de magie. Mi-a plăcut foarte mult. L-am iubit pe Ali. Am devenit buni prieteni".

Muhammad Ali a primit 1,5 milioane de dolari pentru acel meci. Legendarul pugilist tocmai îl învinsese pe George Foreman şi devenise campion mondial pentru a doua oară în carieră. Chuck Wepner a primit "doar" 100.000 de dolari. Chiar şi aşa, era cea mai mare sumă pe care o încasase pentru un meci. Şi era şi prima dată când se pregătise cu un antrenor, pentru luptă. Până atunci se antrenase pe cont propriu.

Meciul a fost dominat în totalitate de Ali, care a profitat de faptul că Wepner nu ştia să ţină garda sus şi l-a lovit în permanenţă cu faimoasa lui directă de stânga. Însă pe măsură ce rundele treceau, publicul, care era iniţial de partea campionului, a început să scandeze pentru "challenger". Wepner, chiar dacă avea faţa tumefiată, nu dădea înapoi şi îl urmărea constant în ring pe Ali.

Iar în repriza a noua, un croşeu aruncat de Chuck Wepner l-a nimerit pe Ali în coaste şi l-a aruncat la podea. Campionul s-a ridicat repede, însă mulţimea din arenă era deja în delir. Wepner, căruia nu îi dădea nimeni nicio şansă, întrecuse toate aşteptările. Iar Muhammad Ali trebuia să-şi spele ruşinea.

"L-am privit în ochi şi m-am gândit: L-am înfuriat rău, acum. Atunci a început să mă lovească pe contre şi să mă înjure", îşi aminteşte Wepner.

Muhammad Ali, care până atunci se mulţumise să adune puncte, şi-a schimbat strategia şi a început să caute un knockout. Wepner a stat la bătaie şi a "supravieţuit" până în repriza a 15-a. Era clar că va pierde meciul, însă mulţimea îl încuraja ca să reziste până la gongul final. Însă, cu doar 19 secunde rămase din meci, Ali l-a pus la podea pentru prima dată în cariera sa. Wepner s-a ridicat înainte ca numărătoarea să ajungă la zece, însă arbitrul a oprit lupta.

"Tony Perez era arbitrul meciului meu cu Muhammad Ali", îşi aminteşte Wepner.

"După ce am căzut, mi-a zis: «Chuck, sângerezi prea tare»! Eu i-am răspuns: «Nu, mai lasă-mă runda asta. Lasă-mă să termin meciul, sunt bine». Aşa că Tony spune: «Ok, Chuck, câte degete ţin ridicate»? M-am uitat la mâna lui şi am zis: «De câte ori am voie să ghicesc»?".

Chuck Wepner, inspiraţia pentru Rocky

Chuck Wepner a fost purtat pe braţe de echipa sa până în colţul său de ring, după meci. Nu se mai putea ţine pe picioare. A avut nevoie, apoi, de 23 de copci pentru rănile suferite în timpul luptei. Însă tenacitatea sa în faţa campionului mondial l-a făcut vedetă peste noapte. Meciul dintre Ali şi Wepner a fost transmis în direct de 150 de posturi de televiziune şi a putut fi urmărit şi în săli de cinematograf. Într-o astfel de sală se afla şi Sylvester Stallone, pe atunci un actor necunoscut, la început de carieră.

Stallone, care avea deja ideea de a face un film despre lumea boxului, a găsit în Wepner inspiraţia de care avea nevoie. Aşa s-a născut "Rocky", al cărui scenariu Stallone l-a scris în doar trei zile.

La fel ca Wepner, Rocky e un boxer deja înaintat în vârstă, fără perspective în carieră, care primeşte şansa de a lupta cu campionul mondial. Iar ţinta lui este să rămână în picioare toate cele 15 runde ale unui meci pentru titlu. Diferenţa este că Rocky rezistă până la final, chiar dacă pierde, faţă de Wepner, care a pierdut cu 19 secunde înainte de gong.

Rocky a apărut pe ecrane în 1976, la un an după lupta dintre Chuck Wepner şi Muhammad Ali. Pentru fanii boxului, era evident care fusese sursa de inspiraţie. Însă Sylvester Stallone a negat iniţial că şi-a bazat filmul pe povestea lui Wepner, cel mai probabil ca să evite un eventual proces.

I-a oferit însă lui Wepner un rol în Rocky II, după ce primul film al seriei devenise cea mai profitabilă peliculă din 1976 şi câştigase trei premii Oscar.

Însă boxerul a ratat această şansă. Spre deosebire de personajul de film Rocky, cariera lui Wepner s-a deteriorat după meciul cu campionul mondial.

De la lupta pentru tiltu, la condamnarea la închisoare

După lupta cu Ali, Chuck Wepner a mai avut zece meciuri în cariera de profesionist. A câştigat cinci şi le-a pierdut pe celelalte. A intrat, însă în lumea show-business-ului. A avut apariţii în mai multe filme şi seriale şi un meci-spectacol cu practicantul de wrestling André the Giant, un uriaş de 2,24 metri şi 236 de kilograme.

Deşi meciul a fost aranjat, "gigantul" tot l-a luat pe Wepner pe sus şi l-a aruncat în afara ringului, accidentându-l cu această ocazie la spate. Într-un alt eveniment bizar, Wepner a ajuns să se lupte cu un urs de circ într-un bar. A fost aruncat din ring şi cu această ocazie, dar fără să fie rănit.

Boxerul a pus mănuşile în cui, în 1979, cu un palmares de 35 de victorii din 51 de meciuri. Şi, la fel ca Rocky, a ajuns un strângător de "taxe de protecţie" pentru gangsteri. Doar că el a făcut asta după ce a cunoscut succesul, nu înainte.

"Să zicem că am făcut nişte favoruri pentru câţiva prieteni de-ai mei. Mă duceam şi le ceream oamenilor banii în mod politicos. Şi apoi poate că îi şi pocneam".

Odată intrat în această lume, Wepner a început să ia droguri. În acest moment al vieţii sale Sylvester Stallone i-a propus să apară în Roky II. Însă, Wepner, deja dependent, a ratat audiţia. Iar în 1985 a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru posesie de cocaină. În mod ciudat, timpul petrecut după gratii i-a făcut bine.

"Oriunde mă duceam, băieţii îmi cântau: «Campionule, campionule»! Şi îmi ziceau: «Ce mai faci, Chuck»? Nimerisem unde trebuie, eram într-o închisoare în care am dat de mulţi băieţi cu care crescusem în cartier. Eu îi ştiam, ei mă ştiau".

Adevăratul Rocky

Chuck Wepner a fost eliberat condiţionat după trei ani. Rămas fără bani, acesta a decis să profite, totuşi, de seria de filme Rocky şi l-a dat în judecată pe Sylvester Stallone. În cele din urmă, cei doi s-au înţeles în afara tribunalului, în 2006.

Wepner s-a ales cu o sumă de bani care nu a fost făcută publică. Iar Stallone a recunoscut că Chuck Wepner a fost sursa de inspiraţie pentru Rocky. Mai mult, Wepner a primit şi dreptul de a-şi vinde povestea de viaţă pentru alte filme, fără ca producătorii seriei Rocky să poată cere daune.

În 2016 apărea filmul biografic "Chuck", în care Wepner (jucat de Liev Schreiber) realizează, într-un final, că nu trebuie să se ridice la faima personajului Rocky.

Ajuns octogenar, Wepner încă mai este invitat la meciuri de box şi vorbeşte în faţa suporterilor înainte ca luptele să înceapă.

În lumea pugiliştilor este văzut şi acum ca un exemplu de rezistenţă şi tenacitate. Iar în New Jersey, oraşul în care a crescut, i s-a ridicat o statuie. La fel cum, în Philadephia, oraşul în care are loc acţiunea din Rocky, există acum o statuie cu personajul de film.

"Am fost bucuros că au ridicat o statuie cu Sylvester. Merita. Şi este o statuie frumoasă", spune Wepner, care acum susţine că s-a împăcat cu actorul.

"Am auzit că au dat 350.000 de dolari pentru statuia cu Rocky. A mea a costat mult mai puţin, dar e la fel de frumoasă, din punctul meu de vedere".

Editor : D.R.