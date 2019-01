Adolescenta saudită a fost renegată de familie, care o numește „instabilă mintal”. Primul interviu al fetei

Rahaf Mohammed al-Qunun, tânăra saudită care a fugit de familia ei și s-a baricadat într-o cameră de hotel din Bangkok până când autoritățile thailandeze au decis să îi acorde dreptul de intrare în țară și statutul de refugiat, a povestit prin ce a trecut, în primul interviu acordat presei, scrie The Guardian.

Rahaf Mohammed Al-Qunun, tânăra din Arabia Saudită refugiată în Thailanda

„Cred că numărul femeilor care fug de abuzurile din Arabia Saudită va crește, mai ales că nu există niciun sistem prin care să fie oprite. Sper ca povestea mea să le dea curaj și altor femei să se elibereze”, a spus tânăra în vârstă de 18 ani.

Rahaf era în primul an de facultate și spune că a decis să fugă în Australia pentru a scăpa de abuzurile la care era supusă de tatăl ei, un înalt oficial saudit, și fratele ei. În timp ce își vizita familia în Kuwait, Rahaf s-a îmbarcat într-un avion care urma să o ducă în Australia, cu o oprire în Thailanda.

Deși avea viză pentru Australia, tânăra a fost reținută de autoritățile thailandeze și escortată într-un hotel din aeroport, unde Rahaf s-a baricadat în cameră, de teamă să nu fie deportată.

Șase nopți, ea a refuzat să iasă din cameră și a continuat să transmită mesaje pe Twitter, atrăgând atenția presei internaționale, dar și a oficialilor din organizațiile pentru drepturile omului.

Adolescenta povestește că era gata să își pună capăt zilelor înainte să se întoarcă acasă și că se aștepta ca autoritățile să intre cu forța în camera de hotel și să o răpească.

„Din acest motiv am scris un bilet de adio. Am decis că o să mă sinucid dacă vor încerca să mă ducă înapoi în Arabia Saudită. Am vrut să fiu liberă, să scap de opresiune. Am vrut să fiu independentă. Nu aș fi putut să mă căsătoresc cu o persoană aleasă de mine. Nu aș fi putut să îmi iau o slujbă fără permisiunea unui bărbat”, a declarat ea, într-un interviu acordat ABC.

Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului a precizat că Rahaf a aplicat inițial pentru azil în Australia, dar comisariatul a decis ca fata să aplice și pentru azi în Canada, unde cererile sunt procesate mai repede. „Nu a fost alegerea mea, a fost a ONU. Tot ce mi-am dorit eu a fost să ajung într-o țară care să mă protejeze”, a spus ea.

Tatăl lui Rahaf, guvernator în Arabia Saudită, și fratele ei au mers în Bangkok, în încercarea de a o convinge pe Rahaf să se întoarcă acasă cu ei. Însă ea a refuzat să îi vadă.

După ce lui Rahaf i-a fost aprobată cererea de azil în Canada, familia ei a dat un comunicat de presă în care anunță că au renengat-o pe adolescentă și au descris-o drept „instabilă mintal”.

„O renegăm pe așa-numita 'Rahaf Al-Qanun', fiica instabilă mintal care a dat dovadă de un comportament insultător și rușinos” - este mesajul transmis de familia fetei. În replică, Rahaf a spus că este dezamăgită de decizia luată de familia ei: „Cum să mă renege doar pentru că am vrut să scap de abuzurile la care ei mă supuneau. M-am supărat să aud asta”.

Societatea Națională pentru Drepturile Omului din Arabia Saudită a dat luni un comunicat în care acuză mai multe țări străine de „incitare a femeilor saudite delincvente să se răzvrătească împotriva valorilor morale ale familiilor și să fugă din țară”.

