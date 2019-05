Aglomerația de pe vârful Everest creează condiții letale pentru alpiniști. 200 de cadavre au rămas pe munte, în aproape un secol

Două persoane au murit, recent, pe Muntele Everest, după ce mulțimea de turiști a rămas blocată, pe pistă, într-o coadă care duce la vârful celui mai înalt munte din lume. Trei persoane au murit pe renumitul munte în timpul sezonului de ascensiune din primăvara acestui an, potrivit CNN.

Un american, în vârstă de 55 de ani a decedat miercuri pe partea sudică a vârfului, a declarat Gyanendra Shrestha, un responsabil de la tabăra de bază de pe Everest.



De asemenea, un căţărător irlandez ar fi murit după ce a căzut în „Zona Morţii”, aflată la o altitudine de peste 8.000 de metri, iar o alpinista indiană, Nirmal Purja, a decedat în timp ce cobora de pe Everest săptămâna trecută.

Nirmal Purja a publicat pe Instagram o fotografie, înainte să moară, cu traficul intens de pe munte, care arată o pistă unde alpiniștii se înghesuie să ajungă în vârf.

Danduraj Ghimire, directorul departamentului de Turism din Nepal, a respins acuzațiile, spunând că aceastea „nu au nicio bază”.

Pe vârful Everest, la 8.848 de metri altitudine, o persoană primește doar o treime de oxigenul necesar, atunci când respiră. Corpul uman se deteriorează rapid în aceste condiții, ceea ce înseamnă că majoritatea oamenilor pot petrece doar câteva minute, pe vârf, fără rezerve de oxigen, înainte să devină intolerabil. Este important astfel ca oamenii să nu petreacă foarte mult timp la asemenea altitudini, iar aglomerația încetinește ritmul alpiniștilor.



Condiţiile meteorologice au fost, de asemenea, extrem de neprielnice în acest an - vânturile puternice şi zăpada târzie întârziind încercările de a ajunge în vârf.



Cel puţin şapte alpinişti au murit pe alţi munţi de 8.000 de metri din Nepal în timpul sezonului de ascensiune de primăvară din acest an, care se desfăşoară între lunile aprilie şi mai.



Patru alpinişti indieni au decedat în timpul unor expediţii săptămâna trecută, doi pe Kanchenjunga, al treilea vârf ca înălţime din lume şi alţi doi pe Muntele Makalu, locul al cincilea în acelaşi top, scrie Agerpres.



Printre alte victime se numără alpinişti din Bulgaria, Malaezia şi Nepal.



Sute de alpinişti încearcă să escaladeze Muntele Everest şi alte vârfuri din Himalaya în timpul sezonului de alpinism de primăvară, însă în fiecare an, muntele face victime în rândul curajoşilor. Până acum numărul morților pe renumitul munte a ajuns, din 1922, la 200. Majoritatea cadavrelor au rămas pe munte, înrgropate în zăpadă.