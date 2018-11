Alegeri în SUA. Voturile femeilor, decisive în victoriile democraților în Camera Reprezentanților

Femeile americane şi-au sporit sprijinul în favoarea candidaţilor democraţi la Camera Reprezentanţilor, furnizând, după cum se anticipa, voturile necesare pentru ca Partidul Democrat să preia controlul asupra acestei camere a Congresului Statelor Unite, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos realizat marţi, în ziua alegerilor de la mijloc de mandat.

Foto: Agerpres

În acest an, 55% dintre votante au declarat că au sprijinit un democrat pentru Cameră, comparativ cu 49% care au susţinut un democrat la alegerile de la mijloc de mandat din 2014, scrie Agerpres.



Per total, votanţii au fost profund divizaţi în ce priveşte performanţa în funcţie a preşedintelui Donald Trump, dar şi direcţia în care se îndreaptă ţara.



Şi votanţii tineri şi-au modificat substanţial preferinţele spre democraţi, cei între 18 şi 34 de ani optând în proporţie de 62% pentru democraţi, iar 34% pentru republicani. În 2014, 54% i-au sprijinit pe democraţi, iar 36% pe republicani.



Votanţii hispanici i-au preferat de asemenea pe candidaţii democraţi la Camera Reprezentanţilor, cu o marjă de 33%, faţă de 18% în 2014.



Sondajul, realizat online marţi, se bazează pe răspunsurile a 38.196 de persoane care au votat în 38 de state. El se desfăşoară în continuare şi urmează să fie actualizat periodic.



Democraţii au câştigat în aproape toate competiţiile pentru Camera Reprezentanţilor în care rezultatul era incert, şi, conform proiecţiilor, vor obţine numărul minim de mandate, 23, pentru a prelua controlul asupra acestei camere a Congresului. Pe de altă parte, republicanii au depăşit aşteptările în cursele pentru Senat, urmând chiar să obţină locuri suplimentare în această cameră a Congresului.



Sondajul a scos la iveală o divizare în rândul alegătoarelor, al căror vot s-a dovedit decisiv pentru câştigurile electorale ale democraţilor pentru Camera Reprezentanţilor, ca şi ale republicanilor în competiţii-cheie pentru Senat.



În Virginia, femeile au sprijinit candidaţii democraţi la Camera Reprezentanţilor în proporţie de 58%, faţă de 39% care şi-au dat votul republicanilor. În 2014, democraţii au câştigat voturile femeilor cu o marjă de zece procente. În Virginia, democraţii au obţinut trei mandate în plus pentru Camera Reprezentanţilor faţă de legislatura anterioară, iar senatorul democrat Tim Kaine a fost reales.



În schimb, în Indiana femeile i-au preferat pe candidaţii republicani, cu o marjă de 17 procente (57%-40%).



Democraţii au câştigat doar două mandate în Indiana - pe care le-au deţinut şi în legislatura anterioară - şi au pierdut locul în Senat deţinut de democratul Joe Donnelly.



Primele rezultate ale sondajului au relevat că aproximativ jumătate dintre cei care au votat cred că ţara se află ''pe un drum greşit'', iar patru din zece sunt de părere că Statele Unite se îndreaptă ''în direcţia bună''.



Totodată, în jur de patru din zece alegători au aprobat performanţa în funcţie a preşedintele Trump, în timp ce un număr uşor mai mare au dezaprobat-o.



Alegătorii s-au concentrat în jurul unor teme prioritare: economia (14%), imigraţia (14%) şi sistemul de sănătate (13%).



Atât votanţii democraţi, cât şi cei republicani au indicat imigraţia drept un subiect de preocupare.



Sondajul Reuters/Ipsos a mai relevat un sprijin consistent pentru modificarea legislaţiei naţionale în privinţa posesiei de arme de foc, şapte din zece respondenţi declarând că doresc reglementări şi restricţii ''moderate'' sau ''puternice''.



Totodată, aproximativ jumătate dintre votanţii în alegerile de marţi vor ca avorturile să fie legale în ''majoritatea'' sau în ''toate'' cazurile. În acelaşi timp, patru din zece vor ca avorturile să fie ilegale.

Etichete:

,