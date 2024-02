„Casa ororilor”. Peste 100 de pisici moarte au fost găsite într-un congelator sau îngropate în grădina unei locuințe din sudul Franței

Peste 100 de pisici moarte au fost descoperite, marți, într-un congelator sau îngropate în grădina unei case din sudul Franței, relatează Sky News.

67 de feline decedate au fost găsite într-un congelator într-o cabană de lângă casă, iar alte 50 au fost descoperite îngropate în grădină, potrivit sursei citate.

O organizație pentru protecția animalelor, denumită AEPA, a declarat că a descoperit, de asemenea, 38 de pisici, inclusiv 12 pisoi și o adultă gestantă, în viață, dar care au nevoie de îngrijire, unele dintre ele prezentând simptome de tifos, o afecțiune care poate fi fatală.

„Au trăit în mizerie în această casă timp de mai mulți ani, fără să fie îngrijite”, a declarat grupul.

Organizația a numit-o „casa ororilor”, după ce a făcut descoperirea marți, în La Roquette-sur-Siagne, la aproximativ opt kilometri nord de Cannes.

Poliția a reținut un bărbat în vârstă de 66 de ani la adresa respectivă, care a fost ulterior eliberat. Potrivit televiziunii franceze, acesta a fost, de asemenea, supus unei evaluări psihiatrice.

Se pare că AEPA a investigat locul încă din decembrie 2023, adunând informații până când a considerat că are dovezi pentru a solicita intervenția autorităților.

„Am investigat, am simțit mirosurile puternice, am auzit mieunatul pisicilor, așa că am chemat poliția”, au declarat reprezentanții organizației.

Bărbatul ar fi ținut un registru al pisicilor sale, pe care le numea „iubirile sale”, potrivit postului de televiziune France 3.

Un voluntar a declarat că au găsit inițial 15 pisici care erau „toate într-o stare proastă”. „Dar când am deschis congelatorul din una dintre cabane, am înțeles că era mult mai grav”, a adăugat el.

Bărbatul care le-a pus acolo a spus că nu înțelege care e problema, pentru că „le-a dat viață veșnică”.

AEPA spune că toate pisicile supraviețuitoare vor fi sterilizate și îngrijite până când vor putea fi date spre adopție.

