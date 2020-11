Cazul Maradona se complică. Medicul personal al fotbalistului este anchetat și ar putea fi acuzat de omor prin imprudență

Leopoldo Luque, medicul personal al lui Diego Armando Maradona este suspectat de omor prin imprudență. Familia celebrului fotbalist este cea care a lansat acuzațiile, iar poliția a făcut deja percheziții la clinica și domiciliul doctorului.

Procurorii vor investiga toate acțiunile personalului medical care a avut legătură cu Maradona. Ei vor să afle și ce tratament i-a prescris medicul și de ce acesta nu a pomenit numele lui Maradona când a sunat la ambulanță.

Matias Morla, agentul, avocatul şi prietenul lui Diego Maradona, susţine că ambulanţa a venit după „mai mult de o jumătate de oră” de la apelul de urgență.

Pe de altă parte, familia lui Maradona a dezvăluit că fotbalistul s-a certat cu doctorul cu puțin timp înainte să moară.

Percheziții la clinica și la domiciliul medicului lui Maradona

Poliţia a percheziţionat duminică biroul şi casa lui Leopoldo Luque în căutarea unor dovezi ale unei posibile neglijenţe profesionale. A confiscat laptopuri, fișe medicale și telefoane mobile.

Maradona a încetat din viață miercuri, la vârsta de 60 de ani, în urma unui infarct. Se afla la locuința sa din Tigre, la nord de capitala Buenos Aires, în care se recupera după operaţia recentă la care a fost supus pentru îndepărtarea unui hematom subdural.

La începutul lunii, la scurt timp după ce Maradona fusese supus intervenţiei chirurgicale respective, Leopoldo Luque afirma că pacientul său „este lucid şi se simte mai bine” și că „starea lui se îmbunătăţeşte în fiecare zi, iar recuperarea decurge incredibil”, scrie Agerpres.

Cum a reacționat medicul Leopoldo Luque

„Aşa cum informează Parchetul din San Isidro, este inexplicabil faptul că timp de 12 ore prietenul meu nu a avut parte de controlul personalului sanitar dedicat acestor scopuri. Ambulanţa a venit cu o întârziere de mai mult de o jumătate de oră, ceea ce a fost o idioţenie criminală”, a acuzat joi avocatul Matias Morla pe Twitter. „Acest lucru nu trebuie trecut cu vederea şi voi cere ca aceste consecinţe să fie investigate până la capăt. Aşa cum mi-a spus Diego: Eşti soldatul meu, acţionează fără milă”, a adăugat el.

Neurochirurgul Leopoldo Luque spune însă că nu are nicio vină pentru moartea fostului star al fotbalului internațional. Publicația argentiniană „Clarin” a scris că după percheziții, care au durat trei ore, medicul s-a adresat reporterilor având în mod vădit o stare de agitație.

„Mă simt îngrozitor că prietenul meu a murit. Dar nu eu sunt responsabil pentru asta”, a declarat Leopolo Luque, care din 2016 era medicul lui Maradona. „Știu ce am făcut cu Diego și cum am procedat. Pot să explic totul. Sunt absolut sigur că am făcut tot ce puteam face pentru Diego”, a mai spus medicul, potrivit The Guardian.

Medicul a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea cu jurnaliștii și a mărturisit că a fost surprins de percheziții și că relația lui cu Maradona, cunoscut pentru reacțiile intempestive, a fost ca aceea dintre „un tată și un fiu, dar un tată rebel”.

