Ce a povestit astronauta Christina Koch, după aproape 11 luni de stat în spațiu: Fă ceea ce te sperie cel mai tare

„Fă ceea ce te sperie cel mai tare!” E sfatul primit de la astronauta americană care a doborât recordul de stat în spațiu, într-o misiune individuală. După aproape 11 luni petrecute departe de Pământ, Christina Koch a acordat primul său interviu de la întoarcerea pe Terra.

„Am spus întotdeauna că atunci când e stabilit un record, cea mai mare speranță a mea este să fie doborât cât de repede posibil. Fă ceea ce te sperie! Fă lucrurile care par să nu-ți fie la îndemână, care te intrigă, care te atrag, dar pe care nu ești convins că le poți face! Fă tot posibilul să obții lucrul respectiv”, a declarat Christina Koch, astronaută.

„(Pământul, n.red.) arată exact ca în poze, numai că mult mai strălucitor, mult mai real. Iar când l-am văzut, nu m-am putut abține și am exclamat: "O, Dumnezeule!" Desigur, nu e cel mai indicat lucru pe care-l poți spune pe o navetă spațială, unde ar trebui să fii atent ca totul să funcționeze bine...A fost fenomenal, a fost momentul în care am realizat că totul e real, că am părăsit planeta”, a povestit Christina Koch, astronaută.

Christina Koch a stabilit un record mondial pentru cea mai lungă ședere în spațiu a unei femei, petrecând 328 de zile pe ISS. Anterior, americanca Peggy Whitson a deținut recordul.

