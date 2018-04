Ce este aplicația „This is Your Digital Life”, testul de personalitate care colecta datele de pe Facebook

Facebook a pus la dispoziţia utilizatorilor o pagină care le arată dacă informaţiile despre ei au ajuns sau nu la Cambridge Analytica. Însă mulţi dintre tinerii născuţi în era internetului nu par îngrijoraţi de faptul că datele lor pot ajunge la diverse persoane. Unora chiar li se pare un lucru firesc, din moment ce îşi petrec online o mare parte din viaţă.

La secţiunea centrul de ajutor, oricine are cont la Facebook poate să ştie dacă este una dintre victime.

„Îl avem aici pe utilizatorul Razvan, logat cu contul lui de Facebook, iar platforma se uita în istoric, dacă a avut instalată aplicaţia "This is your digital life", aplicaţia de la care a pornit tot scandalul sau daca prietenii acestuia au avut acces la aplicaţia respectiva”, afirmă Bogdan Botezatu - specialist amenințări informatice Bitdefender.

Aplicaţia putea folosi datele utilizatorului, dar şi pe cele ale prietenilor din lista sa.

„Exista o permisiune care se cheama "Friends of friends", practic informațiile mele sunt vizibile pentru prietenii mei, dar și pentru prietenii prietenilor mei”, spune Bogdan Botezatu, specialist amenințări informatice Bitdefender.

Scurgerile de date confidenţiale nu sunt însă motiv de îngrijoare pentru tinerii care stau cu orele pe Facebook.

This is Your Digital Life era o aplicație de tipul test de personalitate, creată în 2014 de către un cercetător academic, Aleksander Kogan. Acesta a plătit aproximativ 270.000 de persoane care să facă acest test. Conform unor notificări trimise utilizatorilor, aplicația a fost înlăturată de pe platformă în 2015, scrie Playtech.

Aplicația reușea să colecteze nu doar datele celor are o foloseau, ci și pe ale prietenilor acestora, din cauza regulilor nu foarte restrictive impuse de Facebook. Colectarea datelor era permisă de către platforma socială la acea vreme. Totuși, compania susține că Aleksander Kogan a încălcat termenii și condițiile, deoarece a dat informațiile colectate mai departe, către Cambridge Analytica.

Atât Kogan, cât și Cambridge Analytica și-au pierdut în martie dreptul de a mai folosi rețeaua socială, însă răul a fost deja făcut.

În zilele noastre, tinerii ar trebui să afle de asemenea pericole de la cursuri, cred profesorii de ştiinţe politice.

„În primul rând, în şcoala ar trebui sa învaţam şi sa deprindem competente abilitaţi analitice într-o măsură mai mare. Putem sa ajungem sa avem comportamente de consum sau comportamente electorale pe care nu le-am fi avut dacă astfel de informaţii private nu ar fi fost folosite în scopuri care nu sunt tocmai etice”, spune Mihai Paunescu, profesor stiințe politice.

„Este clar acum că nu am făcut suficient pentru a evita folosirea acestui instrument pentru a face rău”, afirmă Mark Zuckerberg.