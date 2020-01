Cea mai mare migrație umană a început. Explicația acestui „ritual”

Începând de vineri, 17 ianuarie, chinezii au luat cu asalt trenurile și avioanele, în cea mai mare „migrație umană”, la nivel mondial. Acest “ritual” are loc anual, când chinezii se întorc acasă pentru a sărbători Anul Nou, care în acest an cade pe 25 ianuarie, scrie The Independent.

Aproximativ 3 miliarde de călătorii vor fi făcute în această perioadă, potrivit Ministerului chinez al Transporturilor. Acest fenomen poartă numele de „Chunyun”.

China celebrează Festivalul Primăverii, cunoscut și ca Anul Nou Chinezesc, de pe 10 ianuarie până pe 18 februarie. Pentru cei care locuiesc și muncesc în afara granițelor statului, Anul Nou este singura perioadă în care își pot petrece timpul alături de familie.

Un moment important al festivităților este reprezentat de „Nian Ye Fen”, masa tradițională în jurul căreia se reunește întreaga familie. Prntre preparatele servite se numără: porc, pui, pește, pachețele de primăvară, tăieței și gogșile Jiaozi sau prăjituri din orez.

Editor: I. I.