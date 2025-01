Ceasul Apocalipsei, dat înainte cu o secundă. Omenirea este mai aproape decât oricând de o catastrofă globală

Un grup de oameni de știință internaționali au mutat simbolicul „Ceas al Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții decât oricând, invocând amenințările nucleare rusești pe fondul invaziei Ucrainei , tensiunile din alte puncte fierbinți ale lumii, aplicabilitatea militară a inteligenței artificiale și criza climatică ca factori care stau la baza riscurilor unei catastrofe globale.

Buletinul Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic a stabilit ceasul la 89 de secunde înainte de miezul nopții – punctul teoretic al anihilării. Este cu o secundă mai aproape decât a fost stabilit anul trecut. Organizația non-profit din Chicago a creat ceasul în 1947, în timpul tensiunilor din Războiul Rece, care au urmat celui de-Al Doilea Război Mondial, pentru a avertiza publicul despre cât de aproape era omenirea de distrugere.

„Factorii care au modelat decizia din acest an – riscul nuclear, schimbările climatice, potențiala utilizare greșită a progreselor din știința biologică și o varietate de alte tehnologii emergente, cum ar fi inteligența artificială – nu erau noi în 2024. Dar am observat progrese insuficiente în abordarea provocărilor cheie și, în multe cazuri, acest lucru duce la efecte din ce în ce mai negative și îngrijorătoare”, a declarat Daniel Holz, președintele consiliului de știință și securitate al Buletinului, citat de The Guardian.

„Setarea ceasului de apocalipsa la 89 de secunde până la miezul nopții este un avertisment pentru toți liderii lumii”, a adăugat Holz.

Invazia Ucrainei de către Rusia din 2022 a declanșat cel mai sângeros conflict din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Războiul din Ucraina continuă să fie o sursă mare de risc nuclear. Acest conflict ar putea escalada pentru a include arme nucleare în orice moment, din cauza unei decizii pripite sau prin accident ori calcul greșit”, a spus Holz.

Președintele rus, Vladimir Putin, a coborât în ​​noiembrie pragul pentru o lovitură nucleară ca răspuns la o gamă mai largă de atacuri convenționale , o mișcare pe care Kremlinul a descris-o drept un semnal către Vest, pe fondul unui război în care Ucraina a primit arme furnizate de Statele Unite și aliații săi. Doctrina actualizată a Rusiei a stabilit un cadru pentru condițiile în care Putin ar putea ordona o lovitură nucleară.

Rusia a declarat în octombrie că nu va discuta despre semnarea unui nou tratat cu Statele Unite, care să înlocuiască Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice, care limitează armele nucleare strategice ale fiecărei părți, ce expiră în 2026, pentru că Moscova consideră că trebuie extins pentru a acoperi alte țări.

Orientul Mijlociu a fost o altă sursă de instabilitate, cu războiul Israel-Gaza și cu ostilități regionale mai largi care implică mai multe țări, inclusiv Iran. China cu arme nucleare a intensificat presiunea militară în apropierea Taiwanului, trimițând nave de război și avioane în apele și spațiul aerian din jurul insulei pe care Beijingul o consideră propriul teritoriu. Coreea de Nord, cu arme nucleare, continuă testele cu rachete balistice.

Editor : Ș.R.