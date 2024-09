Consulul general al Chinei la New York a fost expulzat din cauza unui scandal de spionaj

Consulul general al Chinei la New York a fost expulzat, a anunţat miercuri CNN, măsura intervenind după ce o fostă consilieră a guvernatorului New York-ului a fost acuzată marţi că a acţionat în secret ca agent al Guvernului chinez. Aceasta şi-a folosit funcţia pentru a promova agenda Beijingului în schimbul unor beneficii financiare în valoare de milioane de dolari, scrie şi Associated Press.

Potrivit CNN, guvernatoarea Kathy Hochul a declarat în timpul unui eveniment că a vorbit la telefon cu un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat şi "a transmis dorinţa (ei) ca consulul general al Chinei de la New York să fie expulzat”, fiind informată ulterior că acesta nu se mai află în misiunea de la New York.

Care sunt acuzațiile aduse consilierei fostului guvernator al New York-ului

Anunţul lui Hochul vine după ce Linda Sun, fostă adjunctă a şefului de cabinet al lui Hochul şi consilieră a fostului guvernator al New Yorkului, Andrew Cuomo, a fost acuzată de încălcare şi conspiraţie la încălcarea Legii privind înregistrarea agenţilor străini, fraudă cu vize, contrabandă cu ajutorul străinilor şi conspiraţie pentru spălare de bani, conform unei copii a actului de acuzare.

Soţul ei, Chris Hu, a fost, de asemenea, acuzat de conspiraţie pentru spălare de bani şi conspiraţie pentru comiterea de fraude bancare, precum şi de utilizarea abuzivă a mijloacelor de identificare, au declarat marţi procurorii federali, scrie News.ro.

Sun şi Hu au pledat "nevinovat" la toate acuzaţiile în faţa instanţei federale marţi după-amiază. Cauţiunea lui Sun este stabilită la 1,5 milioane de dolari, iar cea a soţului ei la 500.000 de dolari.

Falsificare de semnătură

Hochul a declarat miercuri că ajută Departamentul de Justiţie de luni de zile şi că va continua să lucreze cu acesta. Ea a numit acţiunile lui Sun o "trădare absolută a încrederii a două administraţii ale guvernului statului" şi a mărturisit că fosta sa angajată a mers atât de departe încât chiar i-a falsificat şi semnătura ei pe documente. Hochul a spus că FBI-ul "i-a pus o singură întrebare" - să verifice dacă pe un document era semnătura ei.

Hochul a mai declarat că Sun a fost o "asistentă de nivel mediu" şi că nu avea contacte cu ea "foarte des". Nu a avut "niciun rol real în politicile mele" ca guvernator, a asigurat Hochul.

Arestarea cuplului vine într-un moment în care relaţiile dintre SUA şi China rămân tensionate din cauza unei serii de fricţiuni, inclusiv agresiunile Beijingului în Marea Chinei de Sud şi faţă de Taiwan, precum şi tarifele comerciale ale SUA care vizează China.

