Criză de canabis în Canada, la două zile de la legalizare. Cât costă un gram

În unele zone din Canada a fost semnalată lipsa canabisului în magazine, la două zile după ce a fost legalizat consumul, dar și posesia, scrie BBC.

Clienții au stat la cozi chiar și câteva ore bune, în timp ce unele magazine au vândut toată marfa în prima zi, iar probleme majore de aprovizionare au existat și a doua zi.

„A fost foarte frig, un iad. Dar ne-am distrat oricum, am intrat în vorbă cu oamenii și am împărțit jointuri între noi. Nu am mai fumat, dar din moment ce este o zi istorică pentru Canada m-am gândit să încerc. Dumnezeule, e bombă!”, spune o femeie care a stat la coadă să își cumpere marijuana și care s-a întors joi să își reinnoiască „provizia”.

Doritorii au fost avertizați că timpul de livrare a comenzii poate să ajungă și la cinci zile, în condițiile în care poștașii amenință cu o grevă săptămâna viitoare.

De exemplu, într-unul dintre cele mai mici state din Canada, Noua Scoție, în prima zi s-a vândut marijuana în valoare de peste 660.000 de dolari canadieni (506.000 dolari americani).

Crize de canabis s-au mai înregistrat în Newfoundland şi Labrador, dar și în teritoriul Nunavut din zona Arctică.

Cât costă un gram de canabis în Canada

În continuare s-au format cozi și a doua zi, după ce unii oameni au revenit pentru că nu au avut noroc în prima zi de legalizare.

Cei care au vrut să cumpere au fost șocați de prețurile relativ ridicate, de la 5 dolari canadieni (16 de lei) pe gram în Quebec, la 18 dolari canadieni (56 de lei) în Saskatchewan. Înainte de a fi legalizat canabisul prețul mediu pentru un gram era de 6,79 dolari canadieni (19 lei).

Însă nu doar magazinele au profitat de această frenezie de moment. O fetiță de 9 ani a strâns 120 de dolari canadieni din vânzarea prăjiturilor cu canabis, pe o stradă din Edmonton.

Există în continuare și restricții. De exemplu, un bărbat din Manitoba a fost amendat cu 672 de dolari canadieni pentru că a fumat marijuana în mașină. Totodată, poliția din Winnipeg a publicat o fotografie cu o amendă pe care a dat-o unui canadian pentru că a condus sub influența drogului, la numai o oră de la legalizarea cannabisului.

