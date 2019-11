O turmă de 500 de capre flămânde a ajutat decisiv la salvarea Bibliotecii Prezidențiale „Ronald Reagan” de incendiile violente din California. În luna mai, biblioteca a „angajat” caprele pentru a curăța terenul din jurul bibliotenii de iarba uscată, ca o măsură de prevenție a dezastrelor, potrivit BBC NEWS.

Caprele au „periat” toată zona și astfel au fost încetinite flăcările uriașe care amenințau clădirea, dându-le pompierilor timp pentru a acționa.

„Unul dintre pompieri ne-a spus că le-au făcut treaba mai ușoară”, a declarat pentru Reuters Melissa Giller, o purtătoare de cuvânt a bibliotecii.

Caprele au fost „angajate” de la o campanie locală pentru a curăța terenul din jurul edificului, cu o suprafață totală de peste 5 hectare. Scott Morris a înființat compania în urmă cu un an și a încasat aproximativ 13.000 de dolari pentru „munca” celor 500 de capre. Cum incendiile par de nestăpânit în California, Morris a spus că are în vedere dublarea efectivului de capre, pentru că deja are o cerere foarte mare.

O altă instituție importantă din sudul Californiei, Getty Museum din Los Angeles, s-a protejat de flăcări în același fel.

Pompierii din California se luptă în continuare cu flăcările

Pompierii din California se luptă în continuare cu flăcările cauzate de incendiile de vegetaţie care sunt întreţinute de rafale puternice de vânt în urma cărora peste un milion de oameni au rămas fără curent electric, relatează agenţia Associated Press.

Frustrarea şi furia au crescut în nordul Californiei după ce Pacific Gas & Electric, cel mai mare furnizor de energie electrică al statului, a început cea de-a treia rundă de opriri într-o săptămână, menite să împiedice echipamentul electric să fie lovit de crengile bătute de vânt sau rupte şi scântei.

Între timp, incendiile de vegetaţie au continuat la ambele capete ale statului.

În ţara vinului, pompierii s-au confruntat marţi cu rafale de 48,28 km/h, în timp ce se luptă cu un un incendiu de vegetaţie care a ars 86 de case şi a carbonizat o zonă de două ori mai mare decât San Francisco. Aproximativ 90.000 de clădiri au rămas sub ameninţarea flăcărilor. Peste 150.000 de persoane au fost supuse ordinelor de evacuare.

Vânturile trebuiau să se domolească în nordul statului, miercuri, dar codurile roşii vor rămâne active din cauza vremii calde şi uscate.

Între timp, vânturile puternice Santa Ana s-au întors în sudul Californiei, unde un incendiu care a izbucnit luni în zona Brentwood din Los Angeles, a distrus mai multe case.

Aproximativ 9.000 de persoane, printre care Arnold Schwarzenegger şi LeBron James, au rămas sub ordine de evacuare.

Serviciul Naţional de Meteorologie a emis un avertisment de cod roşu extrem pentru sudul Californiei până joi seară. Împreună cu iarba uscată şi umiditatea scăzută ar putea duce la extinderea incendiilor şi ar putea răspândi cenuşa care ar putea provoca altele noi, au avertizat autorităţile.