David Attenborough avertizează că omenirea e la un pas de o catastrofă: „Momentul crizei a sosit”

Semnal disperat tras de naturalistul şi realizatorul TV David Attenborough: din cauza schimbărilor climatice, omenirea a ajuns într-un moment critic al existenţei sale. Iar dacă nu ia urgent măsuri pentru a opri asta, declinul nu mai poate fi oprit, iar întreaga planetă se va confrunta cu o catastrofă.

David Attenborough a avertizat că ''momentul crizei a sosit'' şi că trebuie luate ''decizii de viaţă şi de moarte'' pentru contracararea încălzirii globale. Renumitul naturalist şi realizator de televiziune a spus că luarea unor decizii a fost amânată ''an după an'', dar că nu mai este timp pentru ''tergiversări''.



Comentariile au fost făcute în timpul unui interviu pentru BBC News cu ocazia lansării unei serii de materiale pe tema schimbărilor climatice care vor fi difuzate de postul de televiziune britanic pe parcursul acestui an.

"Am amânat lucrurile an după an, am tot schimbat obiectivele şi am spus 'Ei bine, dacă vom face asta în următorii 20 de ani...", a spus David Attenborough. "Momentul crizei a sosit, nu mai putem tergiversa". "Putem spune în continuare 'mai există speranţă' şi să o lăsăm pentru anul viitor - trebuie să ne schimbăm nu doar apelând la diferite feluri de optimism, ci la decizii deliberate, convingătoare, pe viaţă şi pe moarte", a avertizat el, citat de Agerpres.

Potrivit naturalistului britanic, a existat o schimbare uriaşă la nivelul opiniei publice în ceea ce priveşte abordarea schimbărilor climatice, în special în rândul tinerilor.



Veteranul realizator, în vârstă de 93 de ani, susţine că acest lucru ar trebui să forţeze guvernele să acţioneze pentru combaterea încălzirii globale. "Trebuie să ne dăm seama că nu este de glumă, nu este vorba doar despre dezbateri drăguţe şi dispute, în urma cărora să se ajungă la un compromis", a mai adăugat el.

"Este o problemă urgentă care trebuie rezolvată"."Mai mult de atât, ştim cum să o facem - acesta este paradoxul, că refuzăm să implementăm măsuri despre care ştim că trebuie luate şi fiecare an care trece face ca aceşti paşi să fie din ce în ce mai dificil de realizat", a subliniat David Attenborough.

BBC a lansat ''cel mai ambiţios an'' în ceea ce priveşte acoperirea mediatică a schimbărilor climatice, urmând să difuzeze documentare, podcast-uri şi dezbateri organizate sub sloganul ''Our Planet Matters''.



Ca parte din acest proiect, BBC News va lansa noi emisiuni pentru canalele sale, printre care Climate Check, difuzat de BBC Weather, un podcast săptămânal pe teme climatice realizat de BBC World Service şi o emisiunea prezentată de Simon Reeve, despre pădurea amazoniană.

