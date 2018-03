Destinul impresionant al mamei lui Elon Musk. După o viață marcată de sacrificii, Maye este, la 69 de ani, un model prolific

Întreg mapamondul știe deja în detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care visează să colonizeze Marte și să ne definească, prin invențiile lui, viitorul. Nu puțini însă o cunosc și pe mama fondatorului și CEO-ului Tesla și SpaceX.

@Agerpres

Model cu o fizionomie aparte, Maye apare încă pe podium, la vârsta de 69 de ani

Maye Musk este un model celebru, care la vârsta de 69 de ani este încă prezentă pe marile podiumuri de modă. Cel mai recent, chiar la începutul lunii februarie, la Săptămâna Modei de la New York.

Maye a apărut, de-a lungul anilor într-un videoclip Beyonce, pe ambalajul unui brand de cereale sau într-o campanie pentru Virgin America. Posesoare a unei frumuseți unice, chipul ei a atras mulți producători din lumea modei, care o vânează pentru campanii în pofida vârstei înaintate.

@shutterstock

Trei copii cu cariere impresionante

Însă Maye nu este numai o femeie cu o frumusețe aparte. Descrisă de mulți drept o persoană excepțională, a dat naștere la trei copii pe care i-a crescut în cel mai liber spirit, unul care i-a motivat și i-a determinat de multe ori să ia decizii riscante, însă unele care s-au dovedit de succes.

Dintre cei trei copii, Elon Musk este de departe cel mai cunoscut personaj. Acesta a inventat PayPal și este fondatorul Tesla și SpaceX, companii pe care le și conduce din funcția de CEO. Kimbal, în schimb, deține un lanț de restaurante care promovează curentul farm to table, în timp ce Tosca este regizoare de film.

@shutterstock

Între modelling și matematică

Copilăria mamei lui Elon Musk nu a fost una comună. Multe dintre amintirile pe care le are alături de tatăl ei sunt legate de zborurile pe care le făceau cei doi deasupra deșertului Kalahari din Namibia. Bărbatul știa să piloteze.

Chiar dacă s-a apucat de modelling la vârsta de numai 15 ani, Maye era foarte pasionată de matematică și foarte pricepută, de altfel. Profesorii, care i-au remarcat, de altfel, calitățile, o puneau să-i învețe chiar și pe copiii mai mari decât ea.

Mai târziu, la vârsta de 18 ani, Maye s-a apucat să studieze nutriția, iar la 21 a devenit dietetician. Un an mai târziu, Maye se căsătorește cu inginerul Errol Musk, iar nouă luni mai târziu vine pe lume Elon. După încă un an se naște Kimbal, iar la un an de la nașterea acestuia vine pe lume și Tosca.

Mariajul celor doi a luat sfârșit după nouă ani, iar Maye a fost nevoită să-și crească singură copiii. Acum au început și greutățile. Nu aveau bani nici măcar să meargă la film, însă copiii nu au simțit nicio lipsă. „Am fost mama perfectă”, a spus modelul.

Foto @Shutterstock

Cum i s-a schimbat viața datorită lui Elon

Elon Musk s-a făcut remarcat de mic. Petrecea mai mult timp citind și meditând decât jucându-se, era foarte apreciat de frații lui, însă nu foarte popular printre colegii de școală. Era atât de absorbit în propria lume încât, atunci când era foarte mic, părinții lui au crezut că este surd.

Avea doar 12 ani atunci când a reușit să vândă primul computer. Alături de frații lui, în copilărie realiza tot felul de rachete și chiar… explozibili.

La 17 ani, Elon a luat hotărârea de la pleca din Pretoria, Africa de Sud, în Canada. Pentru asta Maye i-a dat o pate dintre puținii bani pe care reușise să-i strângă. Ulterior l-a urmat în Canada, pentru a vedea ce perspective există pentru ca întreaga familie să se mute acolo.

Kimba și Toca au rămas să-și poarte singuri de grijă și nu mică i-a fost surpriza lui Maye când s-a întors în Africa și a aflat că fiica ei, de numai 15 ani, a vândut casa. Mai era nevoie doar de semnătura ei, iar Maye a fost de acord.

„Copiii mei fac nişte lucruri extraordinare, care şi-au dovedit logica!”, a spus mai târziu Maye despre momentele de rebeliune ale copiilor ei.

Astfel, Maye și Tosca au plecat spre Toronto și s-au mutat într-un apartament cu chirie mică. Kimbal a rămas în Africa de Sud până la finalizarea studiilor. În Canada, copiii lui Maye au terminat facultatea, în timp ce ea și-a reluat cariera de modelling, dar și munca în nutriție.

@shutterstock

New York, the final frontier

Din Toronto, cei patru s-au mutat la New York. Aici copiii lui Maye și-au început ascensiunea. În 1995, Elon și Kimbal au fondat prima lor companie de software. Se numea Zip 2 și a fost finanțată cu bani de la business angels - parteneri care oferă suport financiar unui proiect mic de afaceri care nu ar putea accesa ușor un alt tip de finanţare. Azi, averea lui Elon Musk este evaluată, la 21,5 miliarde de dolari.

Ajunsă la 69 de ani, Maye Musk și-a continuat cariera în modelling. Un mix de eleganță, prospețime, originalitate și frumusețe, este o prezență nelipsită de la Săptămâna Modei de la New York.