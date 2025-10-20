Emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump au ajuns în Israel, după bombardamentele din Gaza

Emisarul Steve Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump au ajuns luni în Israel pentru a evalua progresele înregistrate în planul privind Gaza, după ce violențele din weekend au amenințat să distrugă armistițiul obținut cu greu, relatează France24.

Israelul a redeschis punctul de trecere a frontierei Kerem Shalom către Gaza pentru transporturile de ajutoare, au declarat un oficial din domeniul securității și o sursă umanitară, după ce acesta a fost închis pentru scurt timp duminică, în urma uciderii a doi soldați israelieni.

Ca răspuns, Israelul a efectuat zeci de atacuri împotriva Hamas în Gaza, acuzând gruparea islamistă de „încălcarea flagrantă” a armistițiului.

Însă ambele părți au insistat că rămân angajate în acordul de încetare a focului, iar președintele american Donald Trump, care a contribuit la negocierea acordului, a declarat reporterilor la Washington că, din punctul său de vedere, acordul este încă în vigoare.

Atacuri mortale

„Vrem să ne asigurăm că totul va decurge pașnic cu Hamas”, a declarat Trump reporterilor. „Situația va fi gestionată cu fermitate, dar în mod corespunzător.”

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, consilierul Jared Kushner, au sosit luni în Israel pentru discuții suplimentare privind planul, a confirmat pentru AFP un purtător de cuvânt al ambasadei SUA.

Agenția de apărare civilă din Gaza, care funcționează sub autoritatea Hamas, a declarat că atacurile israeliene au ucis cel puțin 45 de oameni pe întreg teritoriul doar în ziua de duminică.

Patru spitale din Gaza au confirmat numărul victimelor pentru AFP, în timp ce armata israeliană a declarat că investighează rapoartele privind victimele.

Restricțiile impuse mass-media în Gaza și dificultățile de acces în multe zone înseamnă că AFP nu poate verifica în mod independent numărul victimelor furnizat de agenția de apărare civilă sau de armata israeliană.

Armata a precizat că, după ce a efectuat lovituri aeriene ca răspuns la un atac mortal asupra soldaților săi, a „reînnoit aplicarea armistițiului” duminică seara, dar a promis că „va răspunde ferm la orice încălcare a acestuia”.

Hamas a negat acuzațiile, iar un oficial al grupării militante a acuzat Israelul că inventează „pretexte” pentru a relua războiul.

„Ocupația nu respectă nimic”

Armistițiul, care a început pe 10 octombrie, a pus capăt unui război de peste doi ani între Israel și Hamas.

Acordul a stabilit liniile generale pentru schimbul de ostatici și prizonieri și a propus o foaie de parcurs ambițioasă pentru viitorul Gazei. Însă punerea sa în aplicare s-a confruntat rapid cu provocări.

Martori palestinieni au declarat pentru AFP că au izbucnit ciocniri în orașul Rafah din sudul țării, într-o zonă încă controlată de Israel.

Abdullah Abu Hasanin, în vârstă de 29 de ani, din tabăra Al-Bureij din centrul Gazei, unde Israelul a lansat atacuri, a declarat: „Situația este ca și cum războiul ar fi izbucnit din nou. Speram că acordul va fi respectat, dar ocupația nu respectă nimic – nici acordurile, nici nimic altceva”.

Imaginile AFP din Bureij au arătat palestinieni fugind să se adăpostească de atacuri, precum și morți și răniți ajunși la spitalul Deir al-Balah, însoțiți de rudele îndurerate.

Duminică, vicepreședintele SUA, JD Vance, a solicitat țărilor arabe din Golf să stabilească o „infrastructură de securitate” pentru a se asigura că gruparea va fi dezarmată – o parte esențială a acordului de pace.

Conform planului în 20 de puncte al lui Trump, forțele israeliene s-au retras dincolo de așa-numita Linie Galbenă. Trupele israeliene au tras asupra locuitorilor din Gaza care „se apropiau” de aceste poziții de mai multe ori de la declararea încetării focului, adesea cu rezultate mortale.

Editor : A.M.G.