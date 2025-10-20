Live TV

Emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump au ajuns în Israel, după bombardamentele din Gaza

Data publicării:
Trump And Netanyahu Press Briefing.
Emisarul preşedintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Sursa: Profimedia
Din articol
Atacuri mortale „Ocupația nu respectă nimic”

Emisarul Steve Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump au ajuns luni în Israel pentru a evalua progresele înregistrate în planul privind Gaza, după ce violențele din weekend au amenințat să distrugă armistițiul obținut cu greu, relatează France24.

Israelul a redeschis punctul de trecere a frontierei Kerem Shalom către Gaza pentru transporturile de ajutoare, au declarat un oficial din domeniul securității și o sursă umanitară, după ce acesta a fost închis pentru scurt timp duminică, în urma uciderii a doi soldați israelieni.

Ca răspuns, Israelul a efectuat zeci de atacuri împotriva Hamas în Gaza, acuzând gruparea islamistă de „încălcarea flagrantă” a armistițiului.

Însă ambele părți au insistat că rămân angajate în acordul de încetare a focului, iar președintele american Donald Trump, care a contribuit la negocierea acordului, a declarat reporterilor la Washington că, din punctul său de vedere, acordul este încă în vigoare.

Atacuri mortale

„Vrem să ne asigurăm că totul va decurge pașnic cu Hamas”, a declarat Trump reporterilor. „Situația va fi gestionată cu fermitate, dar în mod corespunzător.”

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, consilierul Jared Kushner, au sosit luni în Israel pentru discuții suplimentare privind planul, a confirmat pentru AFP un purtător de cuvânt al ambasadei SUA.

Agenția de apărare civilă din Gaza, care funcționează sub autoritatea Hamas, a declarat că atacurile israeliene au ucis cel puțin 45 de oameni pe întreg teritoriul doar în ziua de duminică.

Patru spitale din Gaza au confirmat numărul victimelor pentru AFP, în timp ce armata israeliană a declarat că investighează rapoartele privind victimele.

Restricțiile impuse mass-media în Gaza și dificultățile de acces în multe zone înseamnă că AFP nu poate verifica în mod independent numărul victimelor furnizat de agenția de apărare civilă sau de armata israeliană.

Armata a precizat că, după ce a efectuat lovituri aeriene ca răspuns la un atac mortal asupra soldaților săi, a „reînnoit aplicarea armistițiului” duminică seara, dar a promis că „va răspunde ferm la orice încălcare a acestuia”.

Hamas a negat acuzațiile, iar un oficial al grupării militante a acuzat Israelul că inventează „pretexte” pentru a relua războiul.

„Ocupația nu respectă nimic”

Armistițiul, care a început pe 10 octombrie, a pus capăt unui război de peste doi ani între Israel și Hamas.

Acordul a stabilit liniile generale pentru schimbul de ostatici și prizonieri și a propus o foaie de parcurs ambițioasă pentru viitorul Gazei. Însă punerea sa în aplicare s-a confruntat rapid cu provocări.

Martori palestinieni au declarat pentru AFP că au izbucnit ciocniri în orașul Rafah din sudul țării, într-o zonă încă controlată de Israel.

Abdullah Abu Hasanin, în vârstă de 29 de ani, din tabăra Al-Bureij din centrul Gazei, unde Israelul a lansat atacuri, a declarat: „Situația este ca și cum războiul ar fi izbucnit din nou. Speram că acordul va fi respectat, dar ocupația nu respectă nimic – nici acordurile, nici nimic altceva”.

Imaginile AFP din Bureij au arătat palestinieni fugind să se adăpostească de atacuri, precum și morți și răniți ajunși la spitalul Deir al-Balah, însoțiți de rudele îndurerate.

Duminică, vicepreședintele SUA, JD Vance, a solicitat țărilor arabe din Golf să stabilească o „infrastructură de securitate” pentru a se asigura că gruparea va fi dezarmată – o parte esențială a acordului de pace.

Conform planului în 20 de puncte al lui Trump, forțele israeliene s-au retras dincolo de așa-numita Linie Galbenă. Trupele israeliene au tras asupra locuitorilor din Gaza care „se apropiau” de aceste poziții de mai multe ori de la declararea încetării focului, adesea cu rezultate mortale.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Digi Sport
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
doctor, cezariana, nastere
Cazul mamei decedate la un spital privat în Constanța. Cum au...
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Schimbare bruscă de temperatură în România: de la 26°C la -2°C...
gaze energie uniunea europeana rusia
Uniunea Europeană a decis oficial de când renunță definitiv la gazele...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Blocul din Rahova va fi dezafectat parțial, după explozia...
Ultimele știri
Nicușor Dan a discutat cu comisarul european Magnus Brunner despre protejarea frontierelor UE și „multiplele provocări hibride”
Radu Marinescu, despre decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților: Legitimitatea Guvernului nu depinde de CCR
Nicolas Sarkozy, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee cu câteva zile înainte de a merge la închisoare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldati idf in gaza
Armata israeliană a anunțat că restabilește armistițiul cu Hamas și că va relua transporturile de ajutoare către Gaza
Gaza City, amid a ceasefire between Israel and Hamas
SUA: Hamas pregătește un atac împotriva civililor din Gaza. Reacția grupării islamiste
Hands Holding Mobile Smart Phone Device With Whatsapp Company App Logo on Screen and a Notebook with Whatsapp Web
SUA interzice companiei israeliene NSO, care deține programul de spionaj Pegasus, să mai acceseze WhatsApp
Mohammed Nazzal-hamas
Hamas vrea să dețină în continuare controlul în Gaza, susține un oficial de rang înalt. Israelul: „Nu mai au timp”
camioane-ajutoare umanitare-gaza
Ajutoarele pentru Gaza sunt în continuare extrem de insuficiente, avertizează agențiile umanitare: „Încă suntem sub nivelul necesar”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a răzbunat o femeie pe fostul ei partener, după ce a înșelat-o cu doar două săptămâni înainte de nuntă...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în...
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile...
Digi FM
Mama tinerei decedate în explozia din Rahova, declarații tulburătoare: „Mirosul de gaz persista de două zile...
Digi Sport
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, furios pe divă, la 27 de ani de la divorț: "Sunt un bărbat prea bun pentru tine...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Gabriela Firea, cu prima nepoțică în brațe. Soția fiului cel mare a născut: "Bine ai venit în familia...
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu