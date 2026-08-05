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Video Israelul reia bombardamentele în sudul Libanului, în timp ce la Roma se negociază încetarea ostilităților

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Smoke rises from the town of Kafr Jouz in Nabatieh province as Israeli forces target the area, violating the ceasefire in southern Lebanon
Israelul continuă să bombardeze sudul Libanului. Foto: Profimedia
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Din articol
„Rușine, umilință”

Israelul a lansat din nou atacuri asupra sudului Libanului miercuri, acuzând Hezbollah că a încălcat armistițiul, în timp ce negocierile de la Roma, susținute de SUA, încercau să pună capăt ostilităților transfrontaliere care durează de luni de zile. Libanul a declarat că cel puțin o persoană a fost ucisă în urma atacurilor, în timp ce Israelul a emis prima alertă de evacuare din ultimele săptămâni pentru un oraș din sud, subliniind fragilitatea armistițiului, arată France24.

„Ca răspuns la o încălcare flagrantă a armistițiului de către organizația teroristă Hezbollah, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au început să efectueze atacuri precise în sudul Libanului”, a declarat armata într-un comunicat, la scurt timp după ce le-a cerut locuitorilor să evacueze orașul Mansouri din sud.

Presa de stat libaneză a informat că o persoană a murit și 11 au fost rănite într-un atac separat.

În cadrul negocierilor din iunie, organizate sub egida SUA, Israelul și Libanul au convenit asupra unui acord-cadru care prevede dezarmarea Hezbollahului, retragerea treptată a forțelor israeliene din sudul Libanului și desfășurarea armatei libaneze în regiune, începând cu zone de testare cunoscute sub denumirea de „zone-pilot”.

Negocierile din această săptămână, care urmează să se desfășoare până joi, reprezintă cea de-a șaptea rundă de discuții mediate de Washington de când Hezbollah a antrenat Libanul în războiul din Orientul Mijlociu, în luna martie, prin lansarea de rachete asupra Israelului, în sprijinul Iranului, care îi este aliat.

Israelul a răspuns cu atacuri aeriene intense și cu o invazie terestră care, potrivit Libanului, au provocat moartea a peste 4.300 de persoane.

Într-un avertisment de acest gen, primul din iunie încoace, armata israeliană le-a transmis miercuri locuitorilor din Mansouri: „Având în vedere încălcările acordului de încetare a focului de către Hezbollah, Forțele de Apărare ale Israelului sunt nevoite să acționeze cu forța împotriva acestuia.”

„Pentru siguranța voastră, trebuie să vă evacuați imediat locuințele și să vă îndreptați spre nord”, a postat pe X purtătoarea de cuvânt a armatei în limba arabă, Ella Waweya.

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Orașul Mansouri, situat la aproximativ nouă kilometri (șase mile) sud de Tir și la 10 kilometri nord de Israel, precum și împrejurimile sale, au fost ținta mai multor atacuri aeriene și bombardamente de artilerie israeliene în ultimele săptămâni, în ciuda armistițiului dintre Hezbollah și Israel, care a intrat în vigoare în iunie.

Primăria orașului le-a comunicat locuitorilor, pe 22 iunie, că se pot întoarce, dar le-a cerut să evite partea orașului care se află în așa-numita „zonă de securitate” a Israelului din sudul Libanului.

„Zona de securitate” desemnează o fâșie de teritoriu pe care forțele israeliene continuă să opereze, care se întinde pe o adâncime de aproximativ 10 kilometri în interiorul sudului Libanului, de-a lungul frontierei cu Israelul.

„Rușine, umilință”

Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a declarat pentru AFP că discuțiile din această săptămână vor „include extinderea procesului privind zona pilot, soluționarea tuturor problemelor de frontieră nerezolvate și elaborarea unui acord cuprinzător de pace și securitate”.

În timp ce delegațiile se întâlneau la Roma, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a purtat discuții cu omologul său din Iran, principalul susținător al Hezbollah, și a solicitat Teheranului să pună capăt operațiunilor grupării.

Tajani, într-o postare publicată cu puțin timp înainte de atacurile israeliene, și-a exprimat speranța că negocierile vor „duce la rezultate concrete”.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a declarat marți că negocierile directe nu vor aduce „nimic altceva decât rușine, umilință” și concesii succesive pentru Liban.

Hezbollah a respins în repetate rânduri negocierile directe și refuză să-și predea armele.

Violențele din Liban au scăzut de la încheierea acordului dintre Liban și Israel și de la semnarea, în iunie, a unui acord preliminar între SUA și Iran privind conflictul din Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, Libanul continuă să raporteze atacuri și bombardamente israeliene sporadice, precum și explozii și demolări în satele din sudul țării.

De la izbucnirea războiului dintre Israel și Hezbollah, la începutul lunii martie, armata israeliană a pierdut 38 de soldați și un contractor civil.

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Editor : C.A.

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