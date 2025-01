Familiile ostaticilor israelieni care nu sărbătoresc acordul de pace cu Hamas: „Nu-i putem avea pe acești monștri ca vecini”

În ciuda faptului că Israelul și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului, există un număr mic de familii, ale căror persoane dragi sunt captive în Fâșia Gaza, care nu vor soluții de compromis cu Hamas. Acești israelieni cred că înțelegerea se va întoarce la un moment dat împotriva lor.

Mulți membri ai grupului Tikva (în traducere, Speranța), care include coloniști din Cisiordania ocupată, se identifică cu ideologii de dreapta. Ei se opun eliberării prizonierilor palestinieni din Israel ca parte a acordului, argumentând că o eliberare parțială a ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza este inacceptabilă. Ei insistă că înfrângerea Hamas printr-o acțiune militară puternică ar trebui să fie prioritatea numărul unu și este cea mai bună strategie de recuperare a ostaticilor.

Familiile din Forumul Tikva văd acordul ca pe ceva periculos pentru Israel

Forumul Tikva, care spune că a fost fondat pentru a aduce ostaticii acasă „dintr-un loc de forță, credință, responsabilitate națională și preocupare pentru unitatea și securitatea tuturor israelienilor”, este diferit de Forumul Familiilor de Ostatici – care reprezintă majoritatea familiilor celor care au fost luați prizonieri de Hamas și care a condus proteste ce pledează pentru un acord de încetare a focului și eliberare a victimelor.

Tzvika Mor, co-fondatorul Tikva, crede că fiul său, Eitan, care este ținut în Gaza, ar dori ca el să se opună înțelegerii.

„Această înțelegere despre care vorbește prim-ministrul Netanyahu este foarte periculoasă pentru fiul meu și pentru majoritatea ostaticilor, în special tinerii și soldații care vor rămâne în Gaza timp de zeci de ani”, a declarat Mor, miercuri, pentru CNN.

„Știu cu siguranță că Eitan vrea să mă asigur că statul Israel va fi în siguranță”, a afirmat el, adăugând că, dacă fiul său nu ar fi fost în captivitate, ar fi fost „un soldat în Gaza, Liban sau Siria”.

Prima fază a acordului Israel-Hamas va presupune eliberarea copiilor, femeilor, bolnavilor și bătrânilor care sunt ținuți în Gaza în schimbul a sute de palestinieni din închisorile israeliene, dintre care unii au fost acuzați de crime.

Boaz Miran, care face și el parte din Forumul Tikva, se opune, la rândul său, acordului. Fratele său, Omri, a fost răpit de teroriștii Hamas, pe 7 octombrie 2023, din kibbutzul Nahal Oz, aflat în sudul Israelului, lăsându-i în urmă pe soția sa, Lishay, și pe cele două fiice. Este puțin probabil ca în prima fază a înțelegerii Omri să fie eliberat, având în vedere că acordă prioritate femeilor, copiilor și vârstnicilor.

Boaz a militat împotriva acordului împreună cu alte familii din Forumului Tikva. Membrii grupului împărtășesc adesea puncte de vedere similare cu cele ale politicienilor de extremă dreapta ai Israelului, care se opun, de asemenea, acordului, precum ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, care a amenințat că se va retrage din coaliția lui Netanyahu dacă se semnează un acord, și ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich, care a spus că o astfel de înțelegere ar fi o „catastrofă”.

Ambii miniștri sunt coloniști cu păreri dure despre palestinieni.

Familiile vor ca ostaticii să se întoarcă într-un singur val

Mor, co-fondatorul forumului, locuiește în așezarea evreiască Kiryat Arba, lângă Hebron, în Cisiordania ocupată. Fiul său a fost răpit de militanții palestinieni de la Festivalul Nova pe 7 octombrie. El a spus că cel puțin 15 familii fac parte din forum, dar că multe preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Miran și alți membri ai Tikva resping acordul din Gaza în forma sa actuală, spunând că ostaticii ar trebui să se întoarcă într-un singur val și că „teroriștii” palestinieni nu ar trebui eliberați. „Credem că toți captivii ar trebui returnați într-o singură etapă, dintr-o poziție de forță”, a spus Miran.

„Sunt împotriva acestui acord actual pentru că, în primul rând, nu îi va aduce înapoi pe toți captivii. Va fi o eliberare parțială, restul vor fi probabil neglijați”, a declarat Miran pentru CNN.

El crede, de asemenea, că eliberarea prizonierilor palestinieni ar fi catastrofală pentru Israel.

„Nu putem avea acești monștri ca vecinii noștri de cealaltă parte a graniței. Sinwar a fost eliberat ca parte a acordului Gilad Shalit (când soldatul israelian a fost schimbat cu peste 1.000 de prizonieri în 2011), și uitați-vă ce ne-a făcut”, a spus el pentru CNN, referindu-se la Yahya Sinwar, creierul atacului sângeros din 7 octombrie, care a fost ucis de Israel anul trecut. „Nu putem fi de acord cu o situație în care prizonierii eliberați ne vor ucide oamenii în viitor.”

Bucuria unor familii, tristețea altora

Israelul are cel puțin 10.000 de prizonieri palestinieni, potrivit Comisiei pentru Afaceri ale Deținuților și Societatea Prizonierilor Palestinieni, inclusiv 3.376 de persoane care au fost ținute sub detenție administrativă – o procedură controversată care permite autorităților israeliene să rețină oamenii pe termen nelimitat din motive de securitate, fără proces sau punere sub acuzare, uneori bazată pe dovezi care nu sunt făcute publice. 95 de copii se află în prezent în detenție administrativă.

Acordul propus urmează să fie implementat în trei etape, iar prima dintre va dura 42 de zile. În prima fază, 33 de ostatici ținuți de Hamas și aliații săi începând cu 7 octombrie vor fi eliberați, inclusiv femei, copii, bărbați cu vârsta de peste 50 de ani și răniți. Israelul va elibera „sute” de prizonieri palestinieni la schimb, a declarat un oficial israelian, inclusiv palestinieni condamnați pentru uciderea israelienilor.

Negocierile pentru a ajunge la faza a doua și a treia a acordului de încetare a focului – care are scopul de a pune capăt războiului – ar începe în a 16-a zi de implementare a înțelegerii.

Miran a spus că, în timp ce sărbătorește eliberarea fiecărui ostatic, înțelegerea, așa cum este implementată, ar însemna că bucuria unor familii ar reprezenta tristețe pentru altele, adăugând că „această înțelegere va determina ca soarta fratelui meu Omri să putrezească în tunelurile Hamas pentru luni sau chiar ani de acum înainte.”

Guvernul israelian crede că 98 de ostatici sunt încă în Gaza - dintre care majoritatea au fost răpiți la 7 octombrie 2023, zeci se crede că sunt morți.

Războiul dintre Israel și Hamas din Gaza durează de 15 luni, transformând Fâșia Gaza într-un pustiu și strămutând cel puțin 90% dintre palestinieni din octombrie 2023, potrivit Națiunilor Unite. Peste 46.000 de persoane au fost ucise – majoritatea femei și copii, potrivit Ministerului Palestinian al Sănătății.

Editor : Ș.R.