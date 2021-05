Femeie încolțită de o turmă de mistreți, în parcarea unui supermarket. A scăpat doar după ce le-a aruncat plasa cu mâncare. VIDEO

O turmă de mistreți a încercuit o femeie care tocmai ieșise dintr-un supermarket de lângă Roma și i-a furat cumpărăturile, incidentul readucând în actualitate o nemulțumire mai veche cu privire la prezența acestui animal în multe orașe italiene.

Un videoclip postat joi pe rețelele sociale arată mistreții care se apropie și o încolțesc pe femeie într-o parcare a unui supermarket din localitatea Le Rughe, de lângă Roma. Animalele, patru adulți și doi pui, o urmăresc pe femeie în timp ce aceasta se întoarce, încercând în zadar să se țină la distanță de animalele sălbatice. Panicată, ea este nevoită să arunce geanta de cumpărături pe pământ, iar aceasta este imediat atacată de animale.

Cei mici încep să mănânce conținutul pungii în parcare, alții iau ce pot și fug.

„Nu-mi vine să cred”, spune în acest timp autorul videoclipului.

În octombrie anul trecut, primarul Romei a ordonat o anchetă după ce o niște mistreți care frecventau orașul au fost împușcați și uciși de poliție într-un loc de joacă pentru copii de lângă Vatican. Evenimentul a stârnit protestele activiștilor pentru drepturile animalelor și a unor localnici.

Însă, în ultimii ani, fermierii italieni au protestat de nenumărate ori spunând că mistreții fac ravagii pe terenurile lor și chiar provoacă accidente rutiere fatale.

Potrivit The Guardian, mistreții ar fi responsabili pentru aproximativ 10.000 de accidente rutiere pe an în Italia. De asemenea, mai mulți oameni sunt răniți sau chiar uciși în fiecare an de mistreții care îi atacă în zone urbane.

Luna trecută, Coldiretti, cea mai mare asociație de fermieri din țară, a spus că numărul mistreților a crescut necontrolat și a cerut autorităților să intervină. Se estimează că două milioane de mistreți trăiesc în Italia, iar vânătoarea lor este o distracție populară. Carnea de mistreț este un element esențial al bucătăriei toscane.

Editor : D.C.