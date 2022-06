FOTO Mii de oameni s-au adunat la Stonehenge pentru a sărbători solstiţiul de vară

Mii de oameni au salutat răsăritul soarelui cu strigăte de bucurie la Stonehenge, celebrând astfel solstiţiul de vară marţi dimineaţă, când primele raze solare au apărut deasupra celebrului monument neolitic din Marea Britanie.

Mii de oameni s-au adunat la Stonehenge pentru a sărbători solstiţiul de vară. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Cei care au asistat la acest spectacol în proximitatea sitului preistoric din Wiltshire, un comitat din sud-vestul Angliei, au avut parte de o dimineaţă răcoroasă şi de un cer senin. Soarele a apărut deasupra liniei orizontului la ora locală 04:49 (03:49 GMT).

A fost pentru prima dată când publicului larg i-a fost permis să asiste în format fizic la această reuniune după anul 2019, întrucât ediţiile din ultimii doi au au fost evenimente transmise doar online din cauza pandemiei de coronavirus.

Poliţia din Wiltshire a spus că evenimentul din acest an s-a desfăşurat fără probleme şi că numărul participanţilor a fost de aproximativ 6.000 de persoane. Au fost operate doar două arestări.

"Solstiţiul de vară din acest an - primul celebrat sub forma unei adunări publice la Stonehenge din ultimii trei ani - a fost un succes pe mai multe planuri", a declarat Phil Staynings, superintendentul sitului, citat de Agerpres. "Inevitabil, au existat totuşi câteva întârzieri în traficul rutier pentru persoanele care se apropiau de Stonehenge din cauza numărului mare de vehicule, dar, în total, evenimentul s-a petrecut fără incidente majore şi atmosfera a rămas una convivială - o situaţie ajutată, fără îndoială, de vremea favorabilă, care a fost incredibil de plăcută în acest an", a adăugat el.

Poliţia britanică a anunţat că un bărbat de 49 de ani din Londra a fost acuzat pentru o presupusă agresiune. Un alt bărbat, în vârstă de 41 de ani şi originar din Trowbridge, a fost reţinut sub suspiciunea de posesie şi trafic de droguri.

Amândoi au rămas în custodia Poliţiei britanice.

Stonehenge este un monument neolitic care se bazează pe alinierea menhirelor sale în funcţie de răsăritul soarelui în mijlocul verii şi de apusul soarelui în mijlocul iernii.

La solstiţiul de vară, soarele răsare din spatele Heel Stone, străvechea intrare în Stone Circle, iar razele sale sunt canalizate spre centrul monumentului.

Istoricii sunt de părere că solstiţiile au fost celebrate la Stonehenge timp de mai multe mii de ani.

Solstiţiul de vară are loc atunci când unul dintre polii Pământului atinge înclinaţia maximală în raport cu Soarele, iar astrul ajunge la cea mai înaltă poziţie a lui de pe cer, asigurând astfel cea mai lungă perioadă de lumină diurnă din cadrul unui an.

