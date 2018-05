Gestul făcut de actrița Kristen Stewart, pe covorul roșu de la Cannes. De ce s-a descălțat în semn de protest

Actriţa americană Kristen Stewart, protagonista francizei cinematografice „Amurg/ Twilight”, a păşit desculţă pe covorul roşu la Festivalul de Film de la Cannes, în semn de protest faţă de interdicţia pantofilor fără tocuri înalte la acest eveniment, scrie bbc.com, citat de news.ro.

Foto: Agerpres

Deşi a apărut pe covorul roşu încălţată cu pantofi creaţi de designerul Christian Louboutin, înainte de premiera filmului „BlacKkKlansman” al lui Spike Lee, actriţa s-a descălţat pentru a urca treptele către sala în care a fost organizat evenimentul.

Artista nu ar fi fost sancţionată pentru acest gest.

Anul trecut, Kristen Stewart – care este cunoscută pentru apariţiile ei pe covorul roşu în ţinute formate din rochii şi pantofi sport - a vorbit despre codul vestimentar al Festivalului de Film de la Cannes.

„Oamenii se supără foarte tare dacă nu porţi tocuri înalte. Dacă nu le ceri bărbaţilor să poarte tocuri şi rochii, nu îmi poţi cere nici mie acest lucru”, a spus ea pentru The Hollywood Reporter.

În 2015, au fost publicate informaţii potrivit cărora unor femei le-a fost refuzat accesul la premiere cu covor roşu, deoarece purtau pantofi fără tocuri. Mai multe vedete, între care şi actriţa britanică Emily Blunt, au contestat această interdicţie.

Foto: Agerpres

Kristen Stewart nu este prima actriţă care s-a descălţat pe covorul roşu de la acel moment. În 2016, Julia Roberts a păşit desculţă la Cannes, la premiera filmului „Money Monster”.

Actriţa Kristen Stewart, în vârstă de 28 de ani, a devenit cunoscută după ce a interpretat rolul Bella Swan din filmele „Amurg/ Twilight”, adaptate după seria omonimă, semnată de scriitoarea americană Stephenie Meyer. Între filmele în care a mai jucat actriţa se numără: „Jumper: Oriunde, oricând/ Jumper” (2008), „The Runaways” (2010), „Pe drum/ On the Road” (2012), „Camp X-Ray”, „Nori peste Sils Maria/ Clouds of Sils Maria”, „Aceeaşi Alice/ Still Alice”, „Anesthesia”, „American Ultra: Agent descoperit/ American Ultra” şi „Personal Shopper”.