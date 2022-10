Mai multe sicrie din cimitirul cartierului Poggioreale din Napoli au rămas suspendate în gol și sunt în pericol să cadă din nișele funerare aflate pe un perete vertical, după ce fațada din beton și marmură a acestuia s-a prăbușit.

La începutul acestui an se prăbușise o altă clădire cu nișe de înhumare din același cimitir. După ultimul incident, sicriele au rămas suspendate, iar unele cadavre sunt la vedere, relatează ANSA.

Sicrie suspendate în gol, după ce o clădire a unui cimitir din Napoli s-a prăbușit parțial FOTO: ANSA Deschide galeria foto

„Din 6 ianuarie am spus că zona este în pericol, că lucrările de la metrou trebuiau oprite până la securizarea întregii zone”, a declarat pentru La Repubblica Pina Caccavale, președinta comitetului „Crollo 5 ianuarie 2022 – Insieme per non dimenticare”, asociație care reunește aproximativ optzeci de membri ai familiilor defuncților înmormântați în nișele afectate de prăbușirile repetate.

Noua prăbușire a afectat o clădire cu patru etaje situată la distanță de zona afectată de prăbușirea de la începutul anului și lângă noul crematoriu.

„La momentul prăbușirii nu se aflau rude ale defuncților, pentru că cimitirul s-a închis la ora 13.30. Înaintea prăbușirii s-a auzit un vuiet puternic, iar pe camerele de supraveghere a fost detectat un nor dens de praf”, a declarat Vincenzo Santagada, consilier de la administrația cimitirelor din Napoli.

După incidentul petrecut luni, întreaga zonă a fost protejată, iar în momentul de față este așteptată eliberarea unui ordin de închidere a cimitirului. La locul incidentului au intervenit pompierii, poliția locală și serviciile municipale.

Un incident similar s-a petrecut anul trecut, în luna februarie, în Liguria, unde o alunecare de teren a prins o parte dintr-un cimitir, iar aproximativ 200 de sicrie au ajuns în mare.

Editor : D.C.