Interviu cu Nabil Shaath, consilier al preşedintelui Autorităţii Palestiniene. „Fac un apel să nu mutaţi ambasada”

În contextul tensiunilor legate de posibila mutare a Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, Libertatea a prezentat opiniile avizate ale tuturor părților implicate. Nabil Shaath este consilier pentru politică externă al preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas.

Foto: Guliver/Getty Images

Shaath se află în prim-planul deciziilor cu privire la această temă sensibilă. El a criticat intenţia Guvernului României de a muta Ambasada la Ierusalim, care contravine poziției istorice a țării noastre, rolului esențial pe care Bucureștiul l-a avut în procesul de pace dintre israelieni și palestinieni. ”Nu faceţi asta. Rămâneţi prieteni cu amblele părţi, la fel ca restul ţărilor europene!” este mesajul către români al oficialului de la Ramallah.

Ce părere aveţi despre decizia Guvernului României de a muta Ambasada la Ierusalim?

Noi credem că este o decizie greşită. Este în neconcordanţă cu relaţiile foarte vechi pe care România le are cu Palestina şi cu restul lumii arabe. Vă rog să vă aduceţi aminte că ţara dumneavoastră a jucat un rol important la începutul procesului de pace, numit procesul Oslo. România a fost atunci foarte implicată în a facilita întâlnirile de la început dintre israelieni şi palestinieni, pentru a ajuta la obţinerea unui acord. De atunci, România a rămas fidelă dreptului internaţional şi acordurilor semnate după aceea.

Nu ne plac deloc aceste prime informaţii, care nu ştiu unde vor duce. Am aflat că există diferenţe între prim-ministru şi preşedinte, despre cine are dreptul să facă asta şi cine nu are dreptul. Oricare ar fi situaţia, am vrea să facem un apel la Guvernul României şi la poporul român şi să le spunem: Nu faceţi asta! Rămâneţi prieteni cu ambele părţi, la fel ca restul ţărilor europene! Nimeni nu poate să nege că Europa are legături strânse cu Israel, aşa cum are cu palestinienii şi cu lumea arabă. Încă o dată: cele mai importante ţări europene au decis să nu accepte decizia lui Trump şi să nu-şi mute ambasadele la Ierusalim. De aceea, regretăm foarte mult decizia României de a face asta.(…) România, Ungaria, Cheia şi Austria au violat consensul stabilit de Europa, acela de a nu participa la sărbătoarea inaugurării Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Noi credem că acest lucru nu trebuia făcut, pentru că asta dă, într-un fel, o binecuvântare indirectă pentru ceea ce fac americanii şi israelienii, adică distrugerea procesului de pace. Domnul Trump face imposibilă continuarea procesului de pace.

Cum o să reacţioneze Autoritatea Palestiniană dacă România va merge mai departe cu această decizie?

Nu vom lua niciun fel de măsură militară sau economică împotriva României. Vom continua să protestăm şi vom continua să facem apel la poporul român şi la Guvern, să le explicăm că ceea ce fac este greşit şi nu este în acord cu poziţia istorică a României în acest conflict palestiniano-israelian. Violarea dreptului internaţional nu este un lucru bun pentru România, aşa cum nu este un lucru bun pentru nicio altă ţară. România este parte a Europei, iar Europa şi Uniunea Europeană au fost un actor foarte important în a încerca foarte serios să aducă pacea în această parte a lumii. De ce să facă asta? De face face România asta? Nu am nicio explicaţie.

Noi suntem o victimă. (…) Trebuie discutată poziţia României în lumea arabă. Ultimul summit ţinut în Arabia Saudită a fost numit summit-ul Ierusalimului arab. A fost pentru prima dată când un summit arab este numit după un oraş sau după o ţară, pentru a scoate în evidenţă importanţa acelui nume, care este Ierusalim, pentru toate ţările arabe din lume. Nu cred că este în interesul României.

Va exista un război între Israel şi Palestina după toate aceste măsuri?

Vom lua alte măsuri în ceea ce priveşte Israelul şi America. Am spus deja că nu ne vom duce înapoi în Statele Unite pentru procesul de pace. America, sub conducerea domnului Trump, s-a dovedit a nu fi un broker onest şi este de partea ocupanţilor israelieni. Poziţia noastră este să încetăm orice fel de dialog politic cu Statele Unite şi nu o să continuăm procesul de pace cu domnul Trump.

Preşedintele nostru, domnul Mahmoud Abbas, a mers la Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite şi a sugerat un proces de pace internaţional, la care să participe majoritatea ţărilor importante din lume, precum Europa, Rusia, China, India, Japonia etc. Aceste ţări, bazându-se pe dreptul internaţional şi rezoluţiile Consiliului de Securitate, să înceapă un proces de pace. O să facem o plângere la Curtea Penală Internaţională şi vom merge la Consiliul de Securitate pentru a cere protecţie pentru poporul palestinian.

Ce se întâmplă acum la graniţe?

Israelienii folosesc muniţie reală şi mitraliere pentru a trage în civilii Palestinei, care protestează la graniţa cu Gaza. Nu este pentru prima dată. O dată pe săptămână, oamenii din Gaza merg la graniţă pentru a protesta față de ocupaţia israeliană. Acești protestatari nu au arme, nu folosesc echipamente militare, pe când israelienii trag în ei cu muniţie reală. Asta duce la numărul acesta foarte mare de protestari ucişi şi răniţi.

Nabil Shaath a fost primul ministru de externe al Autorității Palestiniene, din aprilie 2003 până în februarie 2005, şi negociator pentru pace. Apoi, a fost viceprim-ministru și ministru al informațiilor, din februarie 2005. În decembrie 2005, a deținut, pentru nouă zile, funcția de prim-ministru interimar, după demisia lui Ahmad Qurei.

Citește mai multe aici