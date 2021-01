Isteria stârnită în India de o femeie de 69 de ani care a îndrăznit să pozeze „prea sexy”

Când Rajini Chandy, o indiancă de 69 de ani, a postat recent pe Facebook fotografii care o înfățizează depășind barierele culturii ei, nu a anticipat că imaginile vor deveni virale și vor atrage o mulțime de comentarii răutăcioase.

Fotografiile o arată pe casnica de 69 de ani, care poartă în mod normal doar sariuri elegante și colorate, îmbrăcată într-o salopetă, rochii lungi, o pereche de blugi și chiar o rochie scurtă din denim.

Rajini Chandy FOTO: Athira Joy

Presa locală a descris-o pe femeie drept „îndrăzneață și frumoasă” și asta a atras atenția și mai mult asupra ei. Rajini este din statul Kerala, din sudul Indiei, un stat foarte conservator, în care majoritatea femeilor încă se îmbracă modest în sari sau fuste lungi tradiționale, iar ea a spart acest tipar.

Ședința foto a fost ideea Athirei Joy, o fotografă în vârstă de 29 de ani, cunoscută pentru opera ei neconvențională, a declarat pentru BBC News Rajini Chandy.

„Femeile indiene își petrec viața în cuști, într-un sistem în care toată viața lor înseamnă căsătorie și creșterea copiilor. Apoi devin bone pentru nepoții lor", spune artista. Mama ei, în vârstă de 65 de ani, este „o femeie indiană tipică, care suferă de tot felul de probleme de sănătate cu care se confruntă femeile de peste 60 de ani”.

„Dar Rajini este diferită - are grijă de ea, este în formă, este îndrăzneață, este frumoasă, este la modă. Are 69 de ani, dar în mintea ei are doar 29 de ani, la fel ca mine.”

În societatea tradițională keralană, Chandy s-a remarcat întotdeauna. Și mai ales când s-a întors în Kerala, în 1995, după ce a petrecut zeci de ani în Mumbai, unde soțul ei a lucrat la o bancă străină. Odată a fost mustrată pentru că purta o bluză fără mâneci.

La vârsta de 65 de ani a debutat ca actriță și și-a atras din nou critici.

„Cele mai multe cupluri tinere își petrec tinerețea crescând copii. Își pun propriile dorințe la spate și apoi își dau seama că sunt prea bătrâni pentru a-și urmări visele... Mi-am îndeplinit toate obligațiile familiale și sociale și acum fac ce îmi place. Învăț să cânt la tobe - nu vreau să ating perfecțiunea - ci doar mă distrez”.

Ședința foto trebuia să fie distractivă.

Rajini Chandy FOTO: Athira Joy

„În decembrie, Athira m-a întrebat dacă aș fi interesată să fac o fotografie și dacă am vreo inhibiție purtând haine occidentale. Am spus că nu”, a spus femeia.

I s-a părut interesantă propunerea Athirei, mai ales că în timpul călătoriilor sale în străinătate a admirat întotdeauna femeile mai în vârstă foarte moderne.

Doamna Chandy spune că fost „șocată” când a văzut hainele pe care le împrumutase fotografa pentru ședința foto.

Cele 20 de fotografii au fost apreciate la scară largă pe Facebook și Instagram, dar după ce femeia a apărut în presă, lucrurile s-au schimbat.

„Am fost numit curvă. Cineva m-a întrebat: „Nu ai murit încă?” Un altul mi-a spus să „stau acasă și să citesc rugăciuni. Aceasta este vârsta la care să te rogi, nu să-ți arăți corpul”.

Trolii s-au legat îndeosebi de două fotografii: în prima femeia poartă blugi strâmți și stă cu picioarele depărtate și are decolteu, iar în a doua poartă o rochie scurtă din denim.

Rajini Chandy recunoaște că trolling-ul și comentariile negative au afectat-o și spune că majoritatea abuzurilor au venit de la femei.

