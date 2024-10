Jurnalistă americană, specialistă în spațiul ex-sovietic: Europa ar trebui să fie în stare să se descurce fără Statele Unite

Jurnalista şi scriitoarea americană Anne Applebaum, care deţine şi cetăţenia poloneză, crede că Europa ar trebui să înceteze să se mai bazeze pe Statele Unite, relatează Agerpres care citează dpa.

Applebaum, care a câştigat Premiul Pulitzer pentru cartea sa ''Gulag. O istorie'', despre sistemul lagărelor de muncă din perioada Uniunii Sovietice, a declarat pentru DPA la Târgul de carte de la Frankfurt că, dacă Europa vrea să-şi menţină statutul de fief al democraţiei liberale, trebuie să se pregătească să facă acest lucru pe cont propriu.

Scriitoarea, în vârstă de 60 de ani, a vorbit şi despre apropiatele alegeri prezidenţiale din SUA, apreciind că rezultatul este incert, dat fiind că respectiva cursă este prea strânsă.

Totuşi, Applebaum a insistat pe nevoia ca Europa să-şi pregătească un plan de rezervă pentru autoapărare şi stabilitate economică, indiferent de cine va fi câştigătorul scrutinului din 5 noiembrie, democrata Kamala Harris sau republicanul Donald Trump.

Applebaum s-a născut într-o familie evreiască în Washington în 1964. Ea este căsătorită cu ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski.

A scris pe larg despre istoria comunismului și dezvoltarea societății civile în Europa Centrală și de Est.

Ea a lucrat la The Economist și The Spectator, și a fost membră a consiliului editorial al The Washington Post (2002-2006). Applebaum a câștigat Premiul Pulitzer pentru nonficțiune generală în 2004 pentru „Gulag: A History”, publicat în anul precedent. Este redactor pentru The Atlantic și membru senior al Institutului Agora de la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.

Editor : S.S.