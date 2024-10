Ce s-ar putea întâmpla dacă Donald Trump nu recunoaște rezultatele alegerilor din SUA

Experții avertizează cu privire la posibile tulburări civile dacă Trump pretinde fraudă, arată o analiză Reuters.

Candidatul republican la președinție Donald Trump spune că, dacă nu va câștiga alegerile din 5 noiembrie, va invoca frauda și nu va accepta rezultatele - la fel cum a făcut în urmă cu patru ani, când a pierdut în fața președintelui democrat Joe Biden.

„Dacă voi pierde - vă spun eu ce, este posibil. Pentru că ei trișează. Doar așa vom pierde, pentru că ei trișează”, a spus Trump la un miting în Michigan în septembrie.



Procese

După ce Trump a pierdut alegerile din 2020, el și aliații săi au încercat să anuleze rezultatul prin zeci de procese care în cele din urmă nu au reușit să modifice sau să întârzie numărarea voturilor.

De asemenea, a făcut presiuni asupra oficialilor din Georgia pentru a găsi mai multe voturi pentru el; iar susținătorii săi au luat cu asalt Capitoliul SUA pe 6 ianuarie 2021 într-un efort eșuat de a-l împiedica pe vicepreședintele său, Mike Pence, să certifice victoria lui Biden.

O diferență esențială de această dată este că Trump nu dispune de pârghiile puterii prezidențiale pe care le-a avut în 2020. Au fost introduse noi legi federale și de stat pentru a face mai dificilă influențarea rezultatelor alegerilor.

Cu toate acestea, Trump și aliații săi pregătesc de luni de zile terenul pentru a se plânge dacă va pierde pe 5 noiembrie. El ar putea contesta în instanță o victorie a rivalei sale democrate Kamala Harris sau ar putea ridica îndoieli cu privire la validitatea victoriei acesteia în rândul susținătorilor săi, ceea ce ar putea avea consecințe neprevăzute.



Numărarea voturilor s-ar putea prelungi, iar Trump va invoca frauda

Republicanii și democrații se așteaptă ca numărarea voturilor să se prelungească timp de mai multe zile după 5 noiembrie, pe măsură ce buletinele de vot primite prin poștă sunt sunt numărate și verificate.

În cazul în care se pare că Trump pierde, întârzierea îi va da ocazia să invoce frauda și să încerce să submineze încrederea în funcționarii electorali, încurajându-i totodată pe susținătorii săi să protesteze. El a amenințat deja că va trimite la închisoare lucrătorii electorali și alți funcționari publici pentru „comportament lipsit de scrupule”, deși ar trebui să câștige mai întâi alegerile.

Trump își poate prezenta cazul direct publicului american, fără a aștepta dovezi, folosind social media, conferințe de presă și interviuri.

„Președintele Trump a fost foarte clar că trebuie să avem alegeri libere și corecte”, a declarat Karoline Leavitt, un purtător de cuvânt al campaniei Trump.

Campania lui Harris nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii.



Procese intentate preventiv

Republicanii au intentat deja, în mod preventiv, peste 100 de procese în statele care vor decide alegerile, pentru a pregăti terenul pentru contestațiile post-electorale, inclusiv pentru a susține, fără dovezi, că persoanele care nu sunt cetățeni vor vota în număr mare.

Ambele partide intenționează să trimită mii de voluntari instruiți, numiți observatori ai secțiilor de votare, pentru a monitoriza votarea și numărarea voturilor, cu mandatul de a raporta orice nereguli.

Unii activiști pentru dreptul la vot sunt îngrijorați de faptul că observatorii republicani ar putea fi perturbatori, dar Partidul Republican afirmă că voluntarii au fost instruiți să respecte legea.

La fel ca în 2020, aliații lui Trump din statele-cheie - funcționari electorali locali, legislatori de stat și poate judecători - ar putea încerca să întârzie certificarea, confirmarea rezultatului oficial al unui stat, prin reclamații de fraudă.

Aceste eforturi nu au avut succes data trecută, iar experții în legislație electorală spun că legile din aceste state sunt clare în ceea ce privește faptul că oficialii locali nu au puterea de a respinge buletinele de vot sau de a deraia procesul.

Complicatul caz al Georgiei

Cinci dintre cele șapte state de luptă au guvernatori democrați, însă activiștii democrați sunt îngrijorați de Georgia, a cărei comisie electorală de stat a acordat recent o autoritate fără precedent funcționarilor locali de a efectua anchete, o măsură care, în opinia lor, ar putea deschide calea actorilor de rea credință care încearcă să conteste sau să întârzie numărarea voturilor.

Cu toate acestea, un judecător din Georgia a decis săptămâna aceasta că funcționarii locali trebuie să certifice rezultatele și nu au libertatea de a face altfel.

Toate statele trebuie să transmită totalurile lor certificate înainte ca Colegiul Electoral să se reunească în decembrie și ca alegătorii să își exprime votul. Acest vot este apoi transmis Congresului pentru certificarea finală în ianuarie.

Contestațiile în instanță și întârzierile de certificare inspirate de Trump ar putea face ca un stat să nu respecte termenul de depunere. Acest lucru ar putea constitui un motiv pentru obiecțiile republicanilor din Congres.

Unii experți în drept electoral avertizează că este dificil de prevăzut modul în care ar putea fi soluționate noile litigii juridice privind certificarea, în special dacă acestea sunt soluționate de judecători care simpatizează cu afirmațiile lui Trump.

Congresul are ultimul cuvânt

După alegerile din 2020, Congresul a adoptat o lege de reformă care îngreunează sarcina candidatului de a organiza o contestație de tipul celei încercate de Trump.

Aceasta clarifică faptul că vicepreședintele, care în acest caz ar fi Harris, nu are autoritatea de a întârzia certificarea națională sau de a anula rezultatele unui stat, așa cum l-a îndemnat Trump pe Pence să facă în 2020.

Măsura prevede, de asemenea, că o contestare a numărătorii electorale a unui stat nu poate fi depusă decât cu acordul unei cincimi din membrii fiecărei camere a Congresului. După aceea, este nevoie de un vot majoritar în fiecare cameră pentru ca o contestație să fie considerată valabilă.

În cazul puțin probabil în care sunt aruncate suficiente voturi electorale astfel încât niciunul dintre candidați să nu atingă majoritatea necesară, Camera Reprezentanților a SUA nou aleasă va alege următorul președinte.

Tulburări civice

Orice efort al lui Trump de a sugera că alegerile au fost fraudate ar putea duce la tulburări civile, așa cum s-a întâmplat pe 6 ianuarie 2021.

Experții care monitorizează grupurile militante de dreapta, precum Peter Montgomery de la People For the American Way, un think tank liberal, spun că sunt mai puțin preocupați de un răspuns violent din partea acestor grupuri decât de amenințările la adresa lucrătorilor electorali care numără voturile. De asemenea, ar putea avea loc demonstrații violente în capitalele statelor aflate în bătălie, a declarat Montgomery.

Sute de persoane care au fost implicate în atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului au fost condamnate și încarcerate pentru faptele lor, ceea ce reprezintă un puternic factor de descurajare pentru alții care ar putea lua în considerare să întreprindă acțiuni similare.

Editor : S.S.