Liderii lumii fac promisiuni pentru 2018

În mesajele de Anul Nou, liderii lumii au vorbit despre speranţa unui viitor mai bun. Preşedintele Franţei a asigurat că va îndeplini toate promisiunile din campania electorală, în timp ce Theresa May este convinsă că va obţine un acord avantajos pentru Brexit. Pe de altă parte, cancelarul Angela Merkel, care nu a reuşit să facă încă o alianţă de guvernare, face apel la unitatea germanilor în aceste momente tensionate pentru ţară.

Angela Merkel, cancelarul Germaniei: Ştiu din multele conversaţii şi întâlniri că în 2017, mulţi dintre voi aţi fost îngrijoraţi în ceea ce priveşte unitatea Germaniei. A trecut mult timp de când diferenţele de opinie în legătură cu acest subiect nu au mai fost atât de puternice. Ambele sunt realităţi ale ţării noastre: succesul şi optimismul, dar şi teama şi îndoielile. Pe mine, ambele mă motivează. Acum, trebuie să creăm condiţiile prin care să ne asigurăm că Germania continuă să prospere. Şi Germania va prospera doar dacă succesul ei serveşte tuturor cetăţenilor şi ne îmbogăţeşte tuturor viaţa.

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei: Voi continua să muncesc pentru ceea m-aţi ales: să fac Franţa mai puternică şi mai dreaptă. Voi continua să colaborez cu fiecare dintre partenerii noştri europeni şi în mod special cu Germania. Această discuţie apropiată cu prietenii noştri germani este o condiţie necesară pentru orice progres european.

Theresa May, premierul Marii Britanii: Cred că 2018 poate fi un an al încrederii şi mândriei renăscute în ţara noastră. Un an în care vom continua să facem progrese substanţiale în direcţia unui acord de succes pentru Brexit, cu o economie pregătită pentru viitor şi o societate mai puternică şi echitabilă pentru toată lumea. Şi, indiferent de provocările pe care le vom întâmpina, ştiu că le vom depăşi dacă vom rămâne împreună ca o uniune mândră a naţiunilor şi a oamenilor.

Donald Trump, preşedintele SUA: Vom avea un an măreţ. 2018 va fi fantastic. Bursa de valori va continua să crească, investitorii vor continua să vină în ţară. Vom avea un an grozav.