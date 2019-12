Cântăreața suedeză Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la vârsta de 61 de ani, după o luptă de 17 ani cu cancerul.

Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a fan clubului formației Roxette.

În 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticată cu tumoare cerebrală și a urmat un tratament agresiv .

În 2009, artista și-a revenit și a reușit să se întoarcă pe scenă, timp în care formația Roxette a creat mai multe albume și a participat la concerte.

În 2016, starea ei de sănătate s-a înrăutățit și medicii au sfătuit-o să se retragă.

Marie Friedriksson s-a născut pe 30 mai, în 1958, în sudul Suediei. În 1986, alături de Per Gessle, a format trupa Roxette, devenită cunoscută internațional, pentru piese precum „Listen to Your Heart”, ”It Must Have Been Love”, „The Look” etc.

