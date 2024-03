Iulia Seniuk, cunoscută cu numele de scenă Josephine Jackson, actriță de filme pentru adulți ucraineană care a adunat peste 200 de milioane de vizualizări pe platformele dedicate, își folosește statutul de celebritate pentru a strânge fonduri pentru soldații ucraineni care au suferit amputări în război.

„Actrița porno reabilitează militarii. Wow!”, a declarat Seniuk pentru POLITICO. „Am vrut să atragem atenția asupra problemei reabilitării după accidentări. Pentru că mulți oameni adună fonduri pentru drone, dar uită de proteze. Cred că am reușit să atrag atenția, pentru că mai mulți oameni au început să strângă donații pentru proteze.”

Iulia Seniuk își folosește statutul de celebritate pentru a strânge fonduri pentru soldații ucraineni care au suferit amputări în război FOTO: Instagram/ Josephine Jackson Deschide galeria foto

Actrița de 29 de ani din Lviv, vestul Ucrainei, a devenit ambasadoare pentru Tytanovi Rehab, o inițiativă a unei clinici din Kiev implicată în reabilitarea a peste 30 de militari ucraineni care au suferit amputații.

Seniuk a participat la două ședințe foto cu militarii ucraineni care au suferit amputații în război, menite să atragă atenția asupra lipsei de finanțare pentru proteze, care au devenit esențiale pentru mii de ucraineni răniți de la începutul războiului.

Kievul nu dezvăluie câți oameni au nevoie de proteze, a declarat pentru presa din Ucraina Oksana Zholnovych, ministrul politicii sociale, care mai spune că guvernul este capabil să acopere aceste nevoi.

Anul acesta, peste 4,5 miliarde de grivne (111 milioane de euro) au fost alocate pentru susținerea soldaților rămași infirmi și nu ar mai fi nevoie de fonduri suplimentare pentru proteze, a declarat Olena Kulchytska, consiliera luilui Zholnovych.

Cu toate acestea, potrivit Fundației Protez, aproximativ 59.000 de ucraineni au nevoie de membre protetice. Acestea pot costa între 46.000 și 90.000 de dolari fiecare, potrivit unui centru specializat. Zeci de clinici ucrainene și diferite inițiative sunt implicate în reabilitarea amputaților militari și civili. Majoritatea se bazează pe programe și donații guvernamentale, dar spun că nu au bani suficienți.

În aceste condiții, în februarie, prietenei lui Seniuk i-a venit ideea de a-i folosi notorietatea pentru a stârni interes pentru centrul de protezare din Kiev, iar ea a fost de acord.

A fost invitată să înoate într-o piscină și a luat parte la o ședință foto cu militarii. „La început nu am știut să vorbesc cu ei. Dar apoi am decis să mă comport normal și să nu concentrez atenție inutilă asupra membrelor pierdute. Am făcut poze și mi-au cerut să fac tiktok-uri cu ei”, a spus Seniuk.

Soldații au fost încântați de această inițiativă, iar actrița spune că încearcă să le descrețească frunțile: „Vin doar să vorbesc cu ei, să le distrag atenția, să le spun anecdote despre profesia mea, care este atât de interesantă pentru ei. Ei strălucesc după vizitele mele, așa cum mi s-a spus”.

Dar această inițiativă a atras și critici.

Seniuk a fost atacată pe rețelele sociale de către ucraineni conservatori, care o acuză că își face PR pe seama soldaților aflați în suferință. Pornografia este ilegală în Ucraina, motiv pentru care Seniuk lucrează în străinătate.

Anton Ivantsiv, care și-a pierdut ambele mâini și un picior în bătălia pentru Bahmut, a luat parte la ședința foto și i-a luat apărare actriței. „Iulia a ajutat să atragă atenția asupra problemelor persoanelor rănite grav. Ea a organizat o campanie de donații. Din păcate, programele de stat nu pot oferi proteze bune”, a declarat acesta pentru POLITICO.

„În ceea ce privește conținutul pe care îl produce, nu-mi pasă. Este un produs media, puteți alege dacă îl consumați. Iulia este ucraineană și o patrioată adevărată”, a mai spus acesta.

