Patinatorul Ilia Malinin a reuşit primul cvadruplu Axel din istorie, într-un program scurt. „A fost multă presiune”

Americanul Ilia Malinin a scris o nouă pagină de istorie în patinajul artistic, joi, la finala ISU Grand Prix, fiind primul patinator care a reuşit un cvadruplu Axel într-un program scurt, relatează Reuters.

Sportivul în vârstă de 19 ani este singurul patinator care a reuşit un cvadruplu Axel în competiţie, dar nu încercase niciodată acest lucru într-un program scurt, unde este mai riscant deoarece există o marjă de eroare mai mică. Axelul cvadruplu este considerat cea mai dificilă săritură din acest sport, deoarece are patru rotaţii şi jumătate.

Malininin merge cu un punctaj de lider şi cel mai bun punctaj personal, de 106,90 puncte, în programul liber de sâmbătă.

„Nu scria nicăieri în regulament că nu ai voie să faci cvadruplu Axel, ci doar că poţi face orice săritură triplă sau cvadruplă”, a declarat Malininin. „Atunci am decis să încerc şi să văd dacă merge. Mă bucur foarte mult că am reuşit să o fac”, a adăugat el. „Având în vedere că a fost prima dată când am încercat-o în programul scurt, a fost multă presiune pentru mine”.

