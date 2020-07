Petrecere ilegală dintr-o casă din Melbourne descoperită după ce o persoană a comandat la un fast-food 20 de meniuri

Autoritățile din statul australian Victoria au povestit cum un simplu gest a dus la descoperirea unei petreceri ilegale într-o casă din Melbourne.

Oamenii din stat au voie să primească în case un număr limitat de vizitatori, iar regula a fost întărită săptămâna aceasta, când o serie de restricții au fost reintroduse în zona metropolitană Melbourne, potrivit news.com.au.

Doi paramedicii, care s-au oprit la un fast-food din Dandenong pentru a-și lua mâncare, au intrat la idei când au auzit că o mașină urma să facă o livrare de 20 de meniuri la o adresă și au anunțat poliția.

Shane Patton, comisar șef al Poliției Victoria, a explicat povestea bizară într-o conferință de presă: „Paramedicii au vorbit cu oamenii de la KFC și, ulterior, ne-au anunțat pe noi, am obținut numărul de înmatriculare al mașinii și am urmărit-o. Am ajuns la acea adresă din Dandenong. Când am intrat, erau două persoane care păreau adormite, dar și 16 care se ascundeau în casă. Am aflat că era o petrecere pentru o zi de naștere. Este ridicol acest tip de comportament”.

Persoanele care au participat la acea petrecere au fost amendate, în total, cu 26.000 de dolari australieni.