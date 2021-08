Platforma OnlyFans s-a răzgândit și nu va mai interzice pornografia. Explicația companiei

Platforma de conținut video și foto OnlyFans a revenit asupra deciziei de a interzice pornografia, după ce a fost criticată în primul rând de creatorii săi de conținut, transmite Insider.

“Vă mulțumim tuturor pentru că v-ați făcut auziți. Avem asigurările necesare pentru a sprijini comunitatea noastră diversă de creatori și am suspendat schimbarea de politică planificată pentru 1 octombrie”, arată un comunicat emis de companie miercuri.

“OnlyFans susține incluziunea și vom continua să oferim o casă pentru toți creatorii”, a adăugat compania.

Aceasta planificase să interzică conținutul începând de pe 1 octombrie.

Iar reprezentanții OnlyFans au spus că schimbările au fost planificate “pentru a se conforma cererilor partenerilor noștri bancari și furnizorilor de retrageri”.

Lucrători sexuali au declarat pentru Insider că “erau furioși și confuzi” privind această schimbare. Alte platforme tech, precum Facebook, Instagram și Tumblr au o istorie de cenzură a unor astfel de videoclipuri și imagini, făcute de persoane ale căror venituri se bazează pe urmăritori.

“Ne dau o notificare cu mai puțin de două luni înainte de termen să ne găsim o nouă platformă pentru a ne muta toți fanii în încercarea de a supraviețui și a ne plăti chiria”, a declarat, pentru Insider, Nat Cole, care este lucrătoare sexuală.

Fondatorul platformei a explicat decizia de a interzice conținutul pornografic de pe rețeaua socială. Tim Stokely a declarat, pentru Financial Times, că a fost presat de bănci, care au avut un comportament “nedrept”. „Schimbarea de politică, nu am avut de ales – răspunsul scurt se referă la bănci”, a declarat Tim Stokely, care este și director executiv al companiei, pentru Financial Times.

Stokely spune că schimbarea a venit ca răspuns la nivelul crescut de obstacole din partea băncilor, care ar “face referire la riscuri privind reputația și refuzarea afacerii noastre”.

“Plătim peste un milion de creatori cu peste 300 de milioane de dolari în fiecare lună iar asigurarea că aceste fonduri merg către creatori implică folosirea sectorului bancar”, a spus acesta. Totodată, directorul a precizat că banca New York Mellons a “semnalat și respins” toate transferurile companiei, “fiind dificilă plata creatorilor noștri”.

Editor : A.C.