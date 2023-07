Politico: Ce s-a întâmplat cu fabrica de troli a lui Prigojin. „Oamenilor le era frică, pentru ei înșiși și pentru cei apropiați”

Politico a publicat marți un amplu materiale care explică haosul și declinul imperiului media al lui Evgheni Prigojin, care cuprindea și celebra fabrică de troli din Sankt Petersburg, implicată în campaniile de dezinformare și manipulare din Europa și SUA.

După muncă, într-o după amiază de vineri, Vladimir Iagudaiev era în mijlocul cinei când a primit un mesaj șocant.

Șeful său de facto, Eevgheni Prigojin, tocmai ce publicase un mesaj audio pe Telegram în care amenința că va avansa cu trupele sale în Moscova dacă Rusia nu își retrage comandamentul militar de top.

„Ne așteptam ca ceva să se întâmple, dar nici chiar ceva atât de nesăbuit” a spus Iagudaiev, un manager de social media în vârstă de 25 de ani, făcând referire la revolta de pe 23 iunie condusă de grupul mercenar Wagner.

„Mulți dintre noi au înțeles că acest lucru ne va afecta imediat într-un fel sau altul” a spus Iagudayev, care lucrează la grupul de media Patriot, cunoscut mai degrabă ca ferma de „troli” a lui Prigojin.

Iagudaiev și colegii lui au dreptate. O săptămână mai târziu, un manager de top de la Patriot, a anunțat într-un video online că grupul va ieși din „sfera informațională a țării”.

Rezultatul revoltei armate a lui Prigozhin - probabil cel mai mare asalt asupra autorității lui președintelui rus Vladimir Putin din ultimele două decenii - a fost unul surprinzător.

În ciuda declarațiilor oficiale conform cărora șeful Wagner ar urma să fie exilat în Belarus, se pare că Prigojin călătorește liber. Conform surselor acesta chiar s-a întâlnit cu Putin la Moscova și a primit înapoi echivalentul a 110 milioane de dolari în cash precum și câteva arme.

Însă desfințarea business-ului media a lui Prigozhin pare ceva sigur. Mai multe sedii s-au închis și mulți foști anagajați au rămas fără loc de muncă.

Și totuși există semne că grupul media ar putea reveni.

În 2013, ziarul independent Novaya Gazeta a dezvăluit că o firmă fantomă numită Agenția de Cercetare pe Internet angajeaza ruși ca să ridice în slăvi regimul de la Kremlin și să discrediteze opoziția în mediul online.

Aceștia lucrează din Sankt Petersburg și se folosesc de toate portalurile media precum și de rețelele sociale prin falsificare de feedback și dezbateri precum și prin like-uri și dislike-uri, tweet-uri și retweet-uri.

Cu un an înainte au avut loc proteste masive împotriva realegerii lui Putin și „Kremlinul considera că deși controlează televiziunea, a lăsat internetul să îi scape printre degete” a spu Nikolai Petrov, un analist invitat la Institutul German pentru probleme Internaționale și de Securitate.

Prigojin, care era deja cunoscut pentru afacerile „ murdare” în care se implica pentru Kremlin, a primit această sarcină, de a cuceri internetul.

Precum armata sa de mercenari Wagner, forța cibernetică a lui Prigojin depășea granițele naționale și lucra pe mai multe fronturi. Ulterior a evoluat într-o mare sferă media, lansând un număr de publicații precum Agenția de Știri Federală (RIA Fan), Politics Today și Economics Today.

„Toate aveau sigle diferite și pretindeau că nu sunt legate în vreun fel” a spus Lev Gerșenzon, fost șef al celui mai mare agregator de știri Yandex.News. „Dar de fapt toate reprezentau același lucru: o rețea de propagandă, troli și boți.

Scopul era să producă „iluzia pluralismului și să imite opinia publică”, când de fapt astfel se producea foarte mult „zgomot alb” spune el.

Conform lui Gerșenzon, datele de pe site-ul de statistică Liveinternet estimează că aproximativ 90% din consumul de știri online din Rusia vine de la agregatori, însă nu se acordă aproape deloc atenție sursei originale a informației.

Astfel, portalurile lui Prigojin au luat cu asalt motoarele de căutare precum Yandex și într-o măsură mai mică Google News, cu propriul lor conținut.

Una din principalele sarcini a fabricii de „troli” era să vizeze inamicii internaționali precum Statele Unite, care l-au acuzat pe Prigozhin că s-a amestecat în alegerile din 2016 în urma cărora a câștigat Donald Trump. La nivel local, fabrica viza figuri ale opoziției, spre exemplu Alexei Navalnîi, care online a fost atacat constant.

În 2019, la scurt timp după ce politicanul veteran de opoziție Boris Vișnevsky și-a anunțat intenția de a candida pentru postul de guvernator în Sankt Petersburg, media lui Prigojin, din care o mare parte se afla sub grupul Patriot, a început să îl numească pe acesta „pedofil” și „terorist sexual”.

Vișnevsky a dat în judecată grupul Patriot pentru calomnie. „Am crezut că este important să setez un precedent ca aceste entități să fie pedepsite” a spus el pentru Politico.

Însă autoritățile au refuzat cererile lui pentru investigație, și campaniile de defăimare au continuat. În 2021, Prigojin a fost citat de un canal afiliat de Telegram că a spus că „îl va diseca pe Vișnevsky ca o insectă”.

Imperiul media a lui Prigojin se asemăna cu gruparea Wagner într-o mare măsură. Era o creatură precum Hydra cu mai multe capete. Un cap acționa în interesul Kremlinului, celelalte în interesul lui Prigojin.

Asta a dus uneori la situții jenante, ca atunci când Prigojin și-a dezlănțuit armata de „troli” împotriva guvernatorului din Sankt Petersburg.

„Kremlinul a suportat comportamentul exagerat al lui Prigozhin deoarece își doreau ca el să continue din exterior să le facă afacerile murdare”, spune analistul Petrov.

Războiul împotriva Ucrainei a schimbat situția.

Până la invazie, bussines-ul lui Prigojin cuprindea website-uri media, bloguri, platforma de social media YaRus, și legiuni de conturi de social media.

Unele erau în special axate pe răspândirea pespectivei Rusiei asupra războiului. Pe Telegram, mai multe canale urmăreau fiecare mișcare a lui Prigojin de pe câmpul de luptă. Se presupune că mai mulți corespondenți de război erau plătiți să pună gruparea Wagner și pe Prigojin personal într-o lumină mai pozitivă conform unei investigații publicată de Dossier Center, un portal fondat de Mihail Hodorkovschi.

În luna februarie a acestui an, Prigojin a ieșit în sfârșit din umbră. „Nu am fost doar finanțatorul Agenției de Cercetare pe Internet”, a anunțat Prigojin într-o postare scrisă după ce deja dezvăluise că este șeful grupării Wagner. „A fost ideea mea, eu am creat-o, eu am gestionat-o pentru o perioadă lungă de timp” a mai scris acesta.

Însă după șase luni de la acest anunț, Prigojin a făcut un pas greșit.

Sâmbătă, pe 24 iunie, în timp ce armata Wagner mărșăluia înspre Moscova, războinicii lui informaționali erau în completă dezordine.

Fără îndrumare de la centru, mai multe agenții au prezentat știrea în timp ce se întâmpla, pastrând în mare parte o atitudine factuală, în timp ce alții și-au menținut tăcerea. „Era dezordine totală” spune Iagudaiev, care a început să lucreze pentru Politics Today în urmă cu trei ani și jumătate. „Oamenilor le era frică, pentru ei înșiși și pentru cei apropiați. Nu era clar cum vor decurge lucrurile.”

Câțiva dintre colegii lui, ca să fie siguri, au demisionat.

În acea dimineață, forțele legii în cagule au demarat raiduri asupra Centrului Wagner și sediului Patriot din clădirea lui Prigojin din Sankt Petersburg, confiscând servere și alte echipamente.

Management-ul le-a spus angajaților să continue să lucreze de acasă. La o săptămână după ce Prigozhin a anunțat „marșul pentru justiție”, guvernul a blocat accesul la site-urile lor cele mai importante.

Conform The Bell, un portal independent, Prigojin a convocat o întâlnire în aceeași seară în Sankt Petersburg și le-a spus managerilor săi să întrerupă toate operațiunile.

„Ni s-a spus că e gata. Închidem” scrie un angajat YaRus pe Telegram. „Investițiile au fost tăiate abrupt iar dacă ne plângem și dăm cu pumnii în masă nu vom primi bani în plus. Așa că haideți, terminați ce mai aveți de făcut, împachetațivă lucrurile și plecați”

La centrul Wagner din Sankt Petersburg, logo-ul a fost șters de pe geamuri. O fostă purtătoare de cuvânt a spus pentru Politico că serviciul de presă Wagner „nu mai există”.

Frontul Cibernetic Z, o celebră fermă de troli dedicată răspândirii mesajelor pro - război ale Rusiei a refuzat să comenteze. „Oamenii încă procesează șocul” a spus o persoană apropiată grupului care a cerut să rămână anonimă.

O consecință a desființării formale a activelor media ale lui Prigojin este sinceritatea a unora dintre foștii angajați.



Fără să le mai fie frică de represalii, angajații de la nivele de jos vorbesc cu agențiile independente de media despre experiențele lor. Aceștia au spus că înainte să fie angajați trebuiau să tracă printr-un test cu detectorul de minciuni.

„Erau puse întrebări despre vicii: alcool, droguri, dependența de jocurile de noroc; despre istoricul nostru de angajare, și de asemenea câteva întrebări politice: participări la proteste neautorizate și susținere pentru Navalny,” a spus un fost angajat RIA Fan care și-a dorit să rămână anonim.

Iagudaiev de la Politics Today, a spus că „oamenii cu percepții comuniste erau evitați. Însă el adaugă că erau o multitudine de atitudini la companie, și că mulți dintre colegii săi nu erau motivați ideologic ci pur și simplu „scriau pentru bani”.

Marea majoritate a foștilor angajați Patriot care au fost abordați de Politico și-au exprimat neîncrederea în media vestică. Una dintre persoane chiar a refuzat să vorbească „cu inamicul”.

Există semne, însă, că moartea imperiului lui Prigozhin ar putea fi de scurtă durată.

Un număr de figuri proeminente de pe scena jurnalismului pro - Kremlin au cerut public colegilor să angajeze jurnaliștii rămași fără loc de muncă de la agențiile lui Prigojin. „Trebuie să îi susținem” a scris pe Telegram editorul - șef de la Russia Today, Margarita Symonian, fară să îl menționeze pe Prigojin sau revolta. „Ei nu au avut nimic de a face cu asta”

Mai multe din portalurile lui Prigojin explorează metode de revenire. Nevskiye Novosti, care acoperă politica din Sankt Petersburg, a spus că ar putea să lanseze o campanie de crowdfunding” , „așa cum este obiceiul pentru media independentă”.

Gerșenzon este sceptic că aceste platforme pot supraviețui fără surse constante de venit și recomandări de trafic. „Așa cum ele au fost construite artificial, tot așa se vor prăbuși și nimeni nu va observa” spune Gershenzon, care a plecat de la Yandex în 2012 și și-a fondat propria sa platformă, The True Story.

Este puțin probabil că imperiul lui Prigojin va fi lăsat să se prăbușească complet. Conform platformei de investigații Agentstvo, grupurile care monitorizează boții asociați cu traficul de internet spun că activitatea nu s-a diminuat.

Se pare că multe din ele au trecut de partea cealaltă, unele dintre ele chiar din mai, producând postări împotriva șefului Wagner, ceea ce putea indica o schimbare de conducere chiar înainte de revoltă.

„Prigozhin nu era decât deținătorul nominal și managerul acestor active” spune analistul Petrov. „ Tot ce se întâmplă astăzi trebuie vizualizat în contextul procesului de rebranding și de schimbare al conducerii”.

Căderea lui Prigozhin, oferă Kremlinului oportunitatea de a eficientiza ferma de troli și de a o adapta nevoilor curente” mai adaugă acesta. „O să preia anumite platforme, pe altele le vor supune rebranding-ului iar pe altele le vor închide” a prezis el.

Conform The Bell, un candidat pentru o potențială preluare este National Media Group (NMG), deținut de bancherul Iuri Kovalchuk, unul din cei mai apropiați aliați ai lui Putin.

„Fără aceste gunoaie (platforme), aerul este mai curat, este mai ușor să respiri” spune Vișnevsky, politicianul din opoziție. „Însă nu aș fi surprins dacă în locul unei ferme de troli care se închide apare alta”.

Redactor: Bogdan Boiteanu