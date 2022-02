Poluarea râurilor din toată lumea cu substanțe farmaceutice ar putea da naștere unor superbacterii și reduce eficiența medicamentelor

Poluarea râurilor lumii cu medicamente și alte produse farmaceutice reprezintă "o amenințare pentru mediu și sănătatea oamenilor", arată un studiu realizat de Universitatea din York, citat de BBC.

Cercetarea, una dintre cele mai extinse desfășurate la nivel global, a fost publicată în revista științifică americană Proceedings of the National Academy of Sciences.

Paracetamolul, nicotina, cafeina, dar și medicamente pentru epilepsie sau diabet au fost detectate pe scară largă în mostrele de apă.

Râurile din Pakistan, Bolivia și Etiopia au fost printre cele mai poluate, în timp ce cursurile de apă din Islanda, Norvegia și pădurea amazoniană au avut cele mai bune rezultate.

Impactul celor mai deși întâlniți compuși farmaceutici în ape rămâne în mare parte necunoscut. S-a stabilit deja că pastilele contraceptive pentru oameni dizolvate în apă afectează dezvoltarea și reproducerea peștilor, iar oamenii de știință se tem că prezența tot mai mare a antibioticelor în râuri le-ar putea reduce eficacitatea pe viitor.

În cadrul studiului au fost testate mostre de apă prelevate din peste 1000 puncte de testare din peste 100 de țări.

Per total, peste un sfert din cele 258 de râuri testate conțineau "ingrediente farmaceutice active" la un nivel considerat nesigur pentru organismele acvatice.

"În mod normal, noi luăm aceste substanțe chimice, ele au un anumit efect asupra noastră, apoi ne părăsesc corpul", a declarat doctorul John Wikinson pentru BBC, autorul principal al studiului. "Ce știm acum este că până și cele mai eficiente instalații de tratare a apelor uzate nu sunt complet capabile să dizolve acești compuși înainte să ajungă în râuri sau lacuri".

Cele mai des întâlnite substanțe farmaceutice au fost carbamazepină, folosită în tratamentul epilepsiei și metformina, utilizată în tratamentul diabetului.

Au fost găsite și concentrații înalte de substanțe folosite în mod uzual precum cafeină (cafea), nicotină (țigări) și analgezicul paracetamol.

În Africa au fost găsite concentrații înalte de artemisinin, substanță folosită în medicamentele anti-malarie.

"Putem spune că impactul prezenței acestor substanțe în râuri este cel mai probabil negativ, însă trebuie realizate teste individuale pentru fiecare în parte și există destul de puține cercetări", a declarat doctorul Veronica Edmonds-Brown, ecologist la Universitatea din Hertfordshire, pentru BBC News. "Situația doar se va înrăutăți pentru că folosim tot mai multe soluții farmaceutice pentru orice fel de afecțiune, fizică sau mentală".

Studiul spune că prezența tot mai ridicată a antibioticelor în râuri ar putea duce la dezvoltarea unor bacterii foarte rezistente, reducând eficacitatea medicamentelor și în ultimă situație reprezentând "o amenințare globală la adresa sănătății și mediului".

Cele mai poluate râuri sunt în țările cu venituri mici și medii, dar și în zonele unde se deversau apele uzate în cursurile de apă, tratarea apelor uzate nu se făcea într-un mod eficient și se produceau medicamente.

"Am văzut râuri contaminate în Nigeria și Africa de Sud cu concentrații foarte ridicate de produse farmaceutice și această situație este din cauza lipsei infrastructurii de tratare a apelor uzate", spune doctorul Mohamed Abdallah, profesor asociat al Universitatea din Birmingham. "Acest lucru este îngrijorător pentru că sunt expuse cele mai vulnerabile populații, cu cel mai redus acces la îngrijire medicală".

În ceea ce privește posibile soluții, autorul principal al studiului, John Wikinson, oferă o perspectivă destul de sumbră, dar spune că se pot lua măsuri imediate prin utilizarea corespunzătoare a medicamentelor - obținerea mai dificilă a antibioticelor și restricții mai dure asupra dozelor.

