Președintele Iranului nu i-a răspuns la telefon lui Trump, deși avea o linie secretă montată tocmai pentru acea convorbire

Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a refuzat să-i răspundă la telefon lui Donald Trump, șeful Casei Albe. Președintele Franței, Emmanuel Macron, care a încercat luni întregi să intermedieze o discuție între cei doi, a fost lăsat să aștepte în zadar.

Totul s-a întâmplat săptămâna trecută, în marja Adunării Generale a ONU, relatează New York Times.

O linie telefonică secretă a fost instalată chiar lângă apartamentul ocupat de Rouhani la hotelul Millennium Hilton.

Trump a format numărul secret, Macron a ridicat receptorul, dar Rouhani, care nu trebuia decât să iasă din apartament și să pună receptorul la ureche, a refuzat convorbirea. Motivul: dorea ca Trump să-i promită, înainte ca această discuție să aibă loc, că va ridica sancțiunile impuse Iranului. Macron a încercat să-l convingă – prin mesaje duse de-o parte și de cealaltă a ușii de consilierii lui Rouhani – dar președintele iranian nu s-a lăsat înduplecat.

Surse care au cunoștință despre acest episod au declarat pentru NY Times că Rouhani s-a temut, neavând garanția ridicării sancțiunilor, că va ajunge să aibă o discuție pe care Trump o va prezenta ca pe un succes.

Pe de altă parte, pentru iranieni, acest episod dovedește ceea ce ei consideră a fi dorința, aproape disperarea lui Trump de a recrea momentul teatral pe care l-a avut când s-a întâlnit cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, la summitul din Singapore din iunie 2018. Ar fi, din punctul lor de vedere, o confirmare că strategia de a escalada tensiunile ca răspuns la campania de „presiune maximă” a lui Trump funcționează.

