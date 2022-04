Profesoară din Rusia înregistrată pe ascuns de elevi în timp ce condamna războiul din Ucraina. Riscă 10 ani de închisoare

Irina Gen, o profesoară de limbă engleză și germană de 55 de ani din orașul rus Penza, riscă ani grei de închisoare după ce a fost filmată pe ascuns de elevii ei în timp ce vorbea la clasă împotriva războiului.

„Am vrut doar să le extind viziunea despre lume elevilor mei. Am sperat să spulber propaganda care îi este servită acestei țări. Dar uite unde am ajuns”, a declarat Irina Gen, care riscă o pedeapsă grea pentru „discreditarea” armatei ruse, după ce mesajul ei a devenit viral, potrivit The Guardian.

Pe 18 martie, elevii ei, care au 13 și 14 ani, au întrebat-o de ce sportivilor ruși li s-a interzis să participe la competiții internaționale – o decizie a Occidentului care nu-și găsește explicația în Rusia.

„Până când Rusia nu va începe să se comporte într-o manieră civilizată, excluderea sportivilor ruși de la competiții va continua... Și cred că este corect”, spune profesoara în mesajul audio care a fost distribuit în primă fază pe canalele Telegram asociate Kremlinului. „Rusia a vrut să ajungă la Kiev și să răstoarne guvernul! Ucraina este, de fapt, un stat suveran, există un guvern suveran... Noi trăim într-un regim totalitar. Orice disidență este considerată o crimă”, mai spune Irina Gen.

Ea și-a exprimat și dezacordul față de modul în care presa de stat din Rusia a relatat despre bombardarea maternității din Mariupol.

La cinci zile după remarcile făcute în clasă, profesoara a primit un telefon de la filiala locală a FSB și a fost chemată la sediu, unde a fost informată că agențiile de securitate au primit filmările cu ea vorbind în clasă.

„Am fost șocată. Habar n-aveam că sunt înregistrată”, spune ea. „Le-am spus procurorilor că nu mint, că am citat doar canale din Vest de prestigiu, cum ar fi AP și BBC, despre care cred că sunt profesioniste și obiective ”, a spus Irina Gen. „Dar, desigur, acesta nu a fost un argument acceptat.”

La sfârșitul lunii trecute, procurorii ruși au anunțat că au deschis un dosar penal pe numele Irinei Gen, în temeiul legii introduse recent care incriminează răspândirea așa-ziselor știri false despre armata rusă.

I s-a interzis să părăsească țara, iar avocatul ei a spus că riscă până la 10 ani de închisoare dacă va fi găsită vinovată.

Rusia a lansat o represiune fără precedent asupra manifestărilor anti-război, iar cazul Irinei Gen nu este izolat. Ar mai fi cel puțin patru profesori care au fost fie concediați, fie urmăriți penali, după ce elevii le-au spus părinților că au vorbit la clasă împotriva războiului, iar aceștia s-au dus la poliție.

„Sunt urmărită penal pentru un punct de vedere care nu este cel oficial”, spune profesoara care a mai precizat că este supărată că elevii au înregistrat-o pe ascuns, dar nu le poartă ranchiună. „Nu îi învinovăţesc pe elevii mei; ei respectă ceea ce cred părinții lor și le spun să facă”. Irina Gen și-a dat demisia înainte de a fi concediată.

Crede că unul dintre părinții elevilor și-a încurajat copilul să o înregistreze după ce ea a mai făcut câteva afirmații împotriva războiului în timpul orelor. „Este o situație îngrozitoare. Îmi este foarte greu personal. Dar este o nebunie să văd cum toți cei din jurul meu, cei mai mulți oameni pe care îi cunosc, oameni pe care îi consideram prieteni, susțin Rusia în acest conflict.”

La șase săptămâni de la invazia Ucrainei de către Vladimir Putin, sondajele indică faptul că popularitatea Kremlinului este în creștere, iar propaganda a reușit să mobilizeze sprijinul popular pentru acțiunile militare.

Moscova a spus de la început că nu va tolera voci divergente în școli. Ministrul educației, Serghei Kravtsov, a spus clar că școlile sunt vitale pentru lupta Rusiei, pentru „câștigarea războiului informațional și psihologic” împotriva Occidentului.

De la 1 martie, școlile au introdus noi lecții în care profesorii au fost instruiți să le explice elevilor de ce Rusia a fost forțată să înceapă acțiunea împotriva „regimului fascist din Ucraina”.

Editor : D.C.